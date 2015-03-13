华虹半导体与丽恒光微联合推出全球最小气压计 下半年量产

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透香港3月13日 - 全球第二大200mm纯晶圆代工厂--华虹半导体公司(1347.HK)周五称，与上海丽恒光微联手推出全球最小气压计，预计今年下半年投入规模量产。
华虹在一份声明中称，该产品PS3606由丽恒光微基于华虹200mm CMOS-MEMS工艺平台研发生产，整个传感器产品尺寸1.1毫米x0.9毫米，厚度仅为0.45毫米。该产品也是全球第一款采用晶圆级封装的单芯片集成气压计。
华虹执行副总裁傅城说，中国已成为全球增长最快的MEMS市场，目前华虹正积极布局智能传感器，并将MEMS列为公司新的发展战略规划之一。
“该款产品的推出，标志着公司的MEMS工艺技术在尺寸和性能上达到全新的高度。这将对消费电子、可穿戴电子设备和物联网市场的应用发展起到推动性作用。”他并称。
PS3606将于4月开始样本出货及客户推广，预计下半年投入规模量产。该芯片将广泛应用于智能手机、智能可穿戴设备、无人机、空气进化器等电子产品市场。
华虹周五收跌1.51%，报7.82港元。（完）
(发稿 周哲；审校 雷美珍)
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