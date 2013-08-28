福布斯名人收入榜出炉，麦当娜居首

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月26日 - 她还是那个“物质女孩”（Material Girl）。

根据《福布斯》周一发布的名人收入排行榜，55岁的流行天后麦当娜凭借过去一年预计达1.25亿美元的收入，成为全球收入最高的名人。她的收入主要来自巡回演唱会，另外服装、香水销售及各种投资也给她带来不菲收入。

知名导演斯皮尔伯格排名第二，在截至今年6月的一年中赚进1亿美元。斯皮尔伯格凭借电影《林肯》在去年大获成功，但他的绝大多数收入来自《侏罗纪公园》、《E.T.外星人》等过去的成功影片，这些影片仍在大把地进账。

“麦当娜在55岁取得的成功，表明成功的音乐事业拥有不可思议的力量，”《福布斯》记者Dorothy Pomerantz说道。她还指出，27岁的流行歌手Lady Gaga被外界普遍认为继承了麦当娜的衣钵。

“谈到吸金能力时，这位年轻歌手（Lady Gaga）当然在追赶麦当娜，”《福布斯》称。Lady Gaga在该榜单排名第十，收入为8,000万美元，主要来自“Born This Way Ball”巡回演唱会。

根据《福布斯》，脱口秀女王、传媒大亨奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）的排名降至第13位，收入为7,700万美元。

《五十度灰》（50 Shades of Grey）的作者E.L.詹姆斯（E.L. James）、电台名嘴霍华德·斯特恩（Howard Stern）以及音乐和电视制作人西蒙·考威尔（Simon Cowell）并列第三，收入均为9,500万美元。

其他收入排名进入前十的名人有电视节目主持人格伦·贝克（Glenn Beck）、《变形金刚》导演迈克尔·贝（Michael Bay） 和惊悚小说家詹姆斯·帕特森（James Patterson）。（完）