Lady Gaga是30岁以下最赚钱明星--福布斯

2012年12月5日在新泽西拍到的Lady Gaga为滚石演唱会助阵的照片。 REUTERS/Carlo Allegri

路透纽约7月22日 - 尽管因髋部手术不得不取消部分巡演，但Lady Gaga在过去一年依然有大约8,000万美元入账，也使她成为《福布斯》榜单30岁以下收入最高的演艺明星。

加拿大流行歌手贾斯汀·比伯(Justin Bieber)位列第二，收入约为5,800万美元。贾斯汀·比伯常常因舞台下狂野不羁的行为成为媒体的头条。女歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)排在第三位，收入为5,500万美元，比去年减少了大约200万美元。她曾在去年问鼎榜单。

福布斯网站称，如果不是因为不得不取消大约20场美国巡演，27岁的Lady Gaga的收入可以更高。Lady Gaga本月早些时候宣布，她将在11月11日推出下一张专辑"ARTPOP" 。

英国DJ、词曲作者和音乐制作人卡尔文·哈里斯(Calvin Harris)的收入为4,600万美元，位居榜单第四位。流行歌手蕾哈娜以4,300万美元的收入跻身第五位。

英国歌手阿黛尔位居榜单第七位，其收入约为2,500万美元。

福布斯通过与经纪公司、经纪人、制片方和管理人员进行交流，从而估算出从2012年6月至2013年6月娱乐业明星的收入。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。