Lady Gaga是30岁以下最赚钱明星--福布斯

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约7月22日 - 尽管因髋部手术不得不取消部分巡演，但Lady Gaga在过去一年依然有大约8,000万美元入账，也使她成为《福布斯》榜单30岁以下收入最高的演艺明星。
加拿大流行歌手贾斯汀·比伯(Justin Bieber)位列第二，收入约为5,800万美元。贾斯汀·比伯常常因舞台下狂野不羁的行为成为媒体的头条。女歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)排在第三位，收入为5,500万美元，比去年减少了大约200万美元。她曾在去年问鼎榜单。
福布斯网站称，如果不是因为不得不取消大约20场美国巡演，27岁的Lady Gaga的收入可以更高。Lady Gaga本月早些时候宣布，她将在11月11日推出下一张专辑"ARTPOP" 。
英国DJ、词曲作者和音乐制作人卡尔文·哈里斯(Calvin Harris)的收入为4,600万美元，位居榜单第四位。流行歌手蕾哈娜以4,300万美元的收入跻身第五位。
英国歌手阿黛尔位居榜单第七位，其收入约为2,500万美元。
福布斯通过与经纪公司、经纪人、制片方和管理人员进行交流，从而估算出从2012年6月至2013年6月娱乐业明星的收入。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。