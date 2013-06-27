奥普拉·温弗瑞当选《福布斯》最具权势名人

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月26日(记者 Patricia Reaney) - 奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey) 周三被《福布斯》杂志提名为全球最具权势的演艺界名人。《福布斯》杂志该榜单得前十名包括六名女性和四名男性。
前脱口秀主持人温弗瑞第五次荣膺最具权势名人排行榜首位。目前，温弗瑞经营着自己的一家电视网。
歌手Lady Gaga位列第二，紧随其后分列三四五位的是电影导演兼制片人斯蒂芬·斯皮尔伯格、歌手碧昂丝以及麦当娜。
福布斯网站主管Dorothy Pomerantz表示：“没有任何人能稳定的保持这样影响力。自1999年公布该榜单以来，只有3个人每次都能进入我们的榜单。这三个人是奥普拉、霍华德·斯特恩(Howard Stern)和斯皮尔伯格。”
去年荣膺榜单首位的歌手兼演员--珍妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)今年的排名下滑至第12位。
温弗瑞在2012年6月-2013年的收入为7,700万美元，并非收入最高的名人，收入最高的名人应为麦当娜，她的同期收入为1.25亿美元。但《福布斯》表示，温弗瑞在好莱坞的地位以及她在媒体、电视以及社交媒体上的频频亮相让她成为了最具权势的名人。
“她依然拥有着很大的权势，这也是我们所寻找的。她经营着这家有限电视网络公司，并通过她的意志、人脉和能力扭转了这家企业的局面。”
排在榜单第6位的是年仅23岁的歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)，这是她首次进入榜单，前十名中另一位女性是电视脱口秀主持人、艾美奖获得者艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)。（完）
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
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