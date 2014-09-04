美国名人律师建议客户避免使用智能手机和iCloud

路透纽约9月2日 - 经常为名人担任代理律师的加布斯（Martin Garbus）建议客户不要使用智能手机和iCloud。此前，多名好莱坞女星和模特私密照在互联网上流传，看来是因黑客攻击所致。

知名律师加布斯曾为阿尔·帕西诺（Al Pacino）、肖恩·康纳利（Sean Connery）和罗伯特·雷德福（Robert Redford）等名人担任代理律师。他周二表示，有感到不安的客户已就安全问题接洽他。

“互联网上什么都不安全，就是这样。你iPhone上面的一切，包括电话、短信和照片等，都能被（他人）获取。”他对路透说道。

加布斯称，继奥斯卡影后詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）等名人私密照周日在网上被泄露后，就有客户与他联络。此次被泄露私密照的还包括泳装模特凯特·阿普顿（Kate Upton）以及美国女演员玛丽·伊丽莎白·温斯泰德（Mary Elizabeth Winstead）等。

加布斯表示，对此次黑客事件并不感到吃惊，因为以前就看到过发生类似情况。

“能侵犯隐私的方法太多了。”他说道。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。