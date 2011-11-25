苹果手机品牌用户忠诚度领先--调查

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月24日电---市场研究机构GfK进行的调查显示，尽管移动设备企业对市场份额的争夺表现激烈，苹果公司(AAPL.O)在移动市场的品牌忠诚度仍遥遥领先。
约84%的iPhone用户今後换手机时还会选择iPhone；大约60%的安卓系统用户换手机时将继续选购安卓手机。
调查显示，只有约48%的黑莓手机用户表示会坚持使用黑莓手机。
市场研究公司IDC表示，自苹果2007年推出首款iPhone以来，智能手机销量持续快速增长；上个季度智能手机销量同比增长了49%，增速略有放缓。
GfK的分析师瑞安·加纳(Ryan Garner)表示，消费者对所用手机品牌的忠诚度平均为63%，降低了市场格局快速变化的可能性，因此持续增强自身品牌在市场中的地位是手机厂商未来成功的关键。
加纳表示，安卓手机的快速增长以及微软(MSFT.O)Window手机的推出，意味着其他品牌企业还有机会。
加纳表示："苹果在这场游戏中明显一马当先，但明年形势的发展将对其构成挑战。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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