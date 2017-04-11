西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室 推动工业化生产

路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团(CBMG.O)周二宣布，其与美国通用电气(GE.N)旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。

公司新闻稿称，该联合实验室将共同开发嵌合抗原受体T细胞 (CAR-T细胞)和干细胞的高质量工业生产工艺；并以联合实验室为技术开发中心，共同在西比曼位于上海、无锡、北京三地的GMP药物生产基地建立先进的自动化生产系统。

至今年底，西比曼在上海等三地拥有的GMP生产设施总面积将近7,000平方米，细胞生产能力不仅可支持现有研发的五个细胞产品同时进行临床试验，满负荷生产能力下，还足以支持未来每年分别治疗1万名癌症患者和1万名骨关节患者的产量要求。

西比曼集团首席执行官刘必佐表示，“我们清楚地认识到发展免疫肿瘤学、干细胞治疗技术即将面临的最难之环节，将是实验室研究探索阶段向工业化生产阶段的转化，即自动化，标准化，和配套完整的质控体系。”

西比曼是唯一在纳斯达克上市的中国细胞治疗生物科技公司。目前肿瘤免疫细胞治疗作为一项个体治疗，为保证产业化的质量标准和治疗流程，对生产工艺要求非常高。

西比曼周一收报11.55美元，涨4.05%。（完）