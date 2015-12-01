（更正）焦点：山水水泥债务违约 说明中国当局倾向于任由弱小企业倒闭（11月12日）

(更正：11月12日刊发的译稿英文原文有误，第九段应为“保定天威集团”，而非“保定天威保变电气股份有限公司”)

路透香港11月11日 - 中国水泥生产商--山水水泥(0691.HK)警告投资者称，该公司于周四到期的逾3亿美元境内债务将发生违约，并将寻求委任清算人。这一情况说明，中国当局更愿意听任实力较弱的企业倒闭。

山水水泥为民营企业，市值为27亿美元。由于中国经济成长减速，水泥行业因产能过剩而举步维艰，该公司也面临需求下滑而倍感压力。

该公司公布，今年上半年营收下滑31%，且录得净亏损。当时公司的长期债务超过80亿元人民币(12.5亿美元)。

分析师表示，中国当局希望市场价格可以更精准地反映信贷风险，在一定程度上对行业产能过剩起到遏制作用，因此实力较强企业与弱小企业之间差距有可能拉大。

“这表明并非所有企业都会得到援助，经济放缓正在冲击到非投资级别的部门，”大公国际资信评估有限公司评级主管Warut Promboon说。

“实力强的企业可以享受低成本融资的好处，因为央行将维持宽松的货币环境，而信用风险较大的企业融资则会比较困难，”Promboon说。

中国市场多年来的运作都是基于多数债券有国家担保的想法，这突显出在国内为风险定价的难度。

国内首起公开的债务违约事件是2014年的超日太阳能，此后陆陆续续有少数公司未能按时还债。

保定天威集团今年4月开国企债券违约先河。

**美元债券价格大跌**

山水水泥董事会在给证交所的文件中称，公司确定无法向债券持有人偿还周四到期的债务，因此决定申请对公司进行清算。

到期的20亿元人民币债券由该公司的全资子公司山东山水发行。

该公司称，违约将触发2020年到期的5亿美元债券的加速偿还条款，从而也造成这些债券的违约事件。

根据路透估算，该公司2016年还有2,800万美元的债券到期。

该公司股票自4月份开始停牌。

“现阶段对水泥行业的建议是进行有意义的整合。这个行业面临着产能过剩以及环保问题，为了实现规模经济并保持市场份额，从业者要想在竞争中胜出，正面临着更大的压力。”星展信用分析师Nancy Koh称。

管理权之争也使山水水泥的情况变得复杂，分析师称这种争夺让贷款提供方感到不安。

在山水水泥持股28.61%的天瑞集团，今年稍早试图更换山水水泥多数董事的行为失败。天瑞集团的最新提议是撤换董事，该建议将在11月25日的特别股东大会上提出。

另两家主要股东--中国建材(3323.HK)和亚洲水泥(1102.TW)分别持有山水水泥16.67%和20.96%的股权。两家公司已向山水水泥发出了收购要约。但收购条件尚未公之于众。

“水泥行业饱受产能过剩的困扰，同时管理层的争斗又加速了经营和财务状况的恶化，”独立信用研究公司Lucror Analytics的分析师Mervyn Teo说。

标准普尔在6月警告称，山水水泥的偿债风险在加大，并将该公司的债券评级从B+下调至CCC。

在周三债务违约消息宣布后，惠誉将山水水泥的评级由C调降至限制性违约评级(RD)，表明违约的可能性很高。

Lucror Analytics在一份报告中说，山水水泥可能还会出现其他买家。

“最近一次出现这一情况是中国坏账银行--中国长城资产管理公司在2014年出手救助上海超日太阳能，”报告指出，“我们认为最有可能出现的结果是，山水水泥被实力较强的一方收购，债券持有人获得全额偿付。”(完)