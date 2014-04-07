全球两大水泥厂商Lafarge和Holcim批准合并方案--消息

路透巴黎4月6日 -一位熟悉情况的消息人士周日称，全球前两大水泥生产商--法国的LafargeLAFP.PA与瑞士的HolcimHOLN.VX已经就合并条款达成一致，将缔造一家市值约为550亿美元的新公司。

此次合并是由Holcim买下Lafarge，将是该行业有史以来规模最大的并购案，新建实体的合并营收超过400亿美元，因此更有可能招致全球反垄断监管机构的额外审查。

消息人士称，两家公司的董事会周六批准了合并提议，将于周一宣布此项交易。消息人士并补充道，两家集团已经开始应对当局可能提出的反垄断疑虑。

“两家公司董事会昨日开会并批准了该提议，”消息人士表示。“周一将公布正式声明。”

Lafarge拒绝置评，也未联系到Holcim发表评论。两家公司可能在期待大股东提供支持。Lafarge超过三分之一的股票由两位投资者持有，这两位投资者都占有董事会席次。

两家公司周五已经发布声明，宣布他们在就合并问题进行深入协商，达成协议将有助于双方削减成本和债务，并更好地应对能源价格大涨和需求趋疲。2008年经济危机以来，能源涨价和需求不振冲击该行业。

此消息推动两家公司股价跳涨至四年高点，并提振整个水泥类股。分析师称，双方若合并，将消除闲置产能，帮助市场整合。

交易可能受到全球竞争监管机构的审查，因为Lafarge和Holcim合并后，将在欧洲和美国占市场主导地位。

据晨星分析师Elizabeth Collins，两家公司在法国、德国、西班牙、捷克、罗马尼亚和塞尔维亚产能巨大且重叠。

分析师还指出，合并后的公司将在加拿大和巴西也占据市场主导地位。

消息人士称，两家公司已经在努力解决可能出现的反垄断疑虑，但未加具体阐述。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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