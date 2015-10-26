海螺水泥拟收购巢东水泥资产及负债 作价逾11亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月26日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周一公布，拟收购巢东水泥(600318.SS)的水泥业务相关资产及负债，收购价款为11.14亿元人民币。
海螺水泥在香港联交所一份声明中称，此举为进一步整合安徽区域市场，完善该公司在华东的市场布局；本次交易对今年度经营业绩不会产生重大影响。
巢东水泥目前拥有3条4,500吨/日新型乾法水泥熟料生产线，配套31兆瓦纯低温余热发电机组以及相关的办公设施等，共计熟料产能为540万吨，水泥产能350万吨。
海螺水泥此前透过收购西部水泥(2233.HK)约17%股份，藉此探索进一步整合陕西省水泥行业的可能性。
该公司的H股今天收升0.82%，报24.6港元；A股则跌0.05%，报18.34元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。