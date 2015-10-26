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中国财经 | 2015年 10月 27日 星期二 07:23 BJT

海螺水泥拟收购巢东水泥资产及负债 作价逾11亿元人民币

路透香港10月26日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周一公布，拟收购巢东水泥(600318.SS)的水泥业务相关资产及负债，收购价款为11.14亿元人民币。

海螺水泥在香港联交所一份声明中称，此举为进一步整合安徽区域市场，完善该公司在华东的市场布局；本次交易对今年度经营业绩不会产生重大影响。

巢东水泥目前拥有3条4,500吨/日新型乾法水泥熟料生产线，配套31兆瓦纯低温余热发电机组以及相关的办公设施等，共计熟料产能为540万吨，水泥产能350万吨。

海螺水泥此前透过收购西部水泥(2233.HK)约17%股份，藉此探索进一步整合陕西省水泥行业的可能性。

该公司的H股今天收升0.82%，报24.6港元；A股则跌0.05%，报18.34元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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