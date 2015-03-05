美联储将公布银行资本缓冲检查结果

路透华盛顿3月5日 - 美国大型银行业者及其外国竞争对手正面临美国联邦储备委员会(FED/美联储)严格的金融体质检查，迫使业者深入了解其如何评估风险。

在年度“压力测试”中，美联储评估银行业者是否拥有足够的股东资本，以应对像2007-09年危机期间那么严峻的经济冲击，当时动用数以10亿美元计的资金才让金融产业得以顺利运行。

美联储周四将会公布首波测试的结果，当中将揭露31家银行中哪些业者的最高级别资本低于5%的下限。

但最严格的考验将会是在3月11日，届时美联储将会公布哪些银行预定扩大派发股息的计画获得批准。去年有四家银行的调高股息计画未能获批，而资本低于下限的业者只有一家。

下周针对这些所谓“大到不能倒”银行的检讨报告，将深入探讨管理层是否真正管控公司。每年的测试将会越发严格。

“若高管层无法解释为何会有这些结果，监管者将不会给予太多的容忍空间，”协助大型银行业者准备相关测试的谘询机构SunGard合伙人Ahson Pai表示。

危机过后，全球各监管机构已经迫使银行业者减少用于支应业务的借款，而对于美联储测试整体产业韧性而言，压力测试已经成为一个越来越重要的工具。

德意志银行(DBKGn.DE)及西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC)可能无法通过下周的测试，此事率先由华尔街日报所披露。这是德意志银行首度参与这项压力测试，但这已经是西班牙国际银行连续第二年未能过关。

两家公司皆拒绝置评。

美联储去年回绝花旗集团(C.N)的增派股息计画，令各金融市场大感意外，这对于花旗执行长高沛德(Michael Corbat)是一大打击；花旗2012年未能通过测试后，高沛德一直努力修府与监管机构间的关系。

汇丰集团(HSBA.L)以及苏格兰皇家银行(RBS.L)的美国业务先前也未能通过第二项测试。Zions Bancorp (ZION.O)是唯一一家未能通过5%门槛的银行。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。