焦点：日本央行可能让全球债券市场捏一把汗 而美联储料按兵不动

路透纽约9月19日 - 如果日本央行在本周的政策会议上选择为推动经济成长祭出更多货币刺激，而美国联邦储备委员会(美联储)却决定暂时不动利率，那么美联储及其主席叶伦恐怕要被日本央行抢了风头。

黑田东彦领导的日本央行若决定重新塑造政策立场，途径之一是减小较长期资产的购买力度，从而让收益率上升，同时让短期利率进一步为负。

这可能导致美国及其它国家公债收益率的上升，推高消费者和企业的长期借贷成本。

由于国内债券收益率变为负值，日本投资者为追求收益已将大量资金投向海外债券，进一步将全球收益率固化在纪录低点附近。

“日本央行之所以重要，有部分是因为日本人一直在海外购买能够提供收益的产品，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻纽约的企业及投资银行部门全球利率策略主管David Keeble表示。

上周日本10年期公债收益率上升至近零水准，创下3月以来最高；此前欧洲央行并未在9月8日会议上扩大购买资产计划，引发全球债市一轮抛盘。

欧洲央行的动作，加深了主要央行可能耗尽辅助经济工具的疑虑。

“从货币政策的观点来看，各界普遍的认知是决策者所剩空间无多，日本更是提醒了我们这一点。因此若仍需要提供刺激，将来可能不是从货币政策出手，”伦敦资产管理公司Aviva Investors利率主管Charlie Diebel表示。

美国经济算不上强劲，第二季国内生产总值(GDP)仅成长1.2%。不过全球第三大经济体日本同期仅成长0.7%，形势更显困顿。

日本央行将在9月20-21日的会议上全面评估当前货币政策。外界猜测其可能进一步调降负利率，并调整购债计划。

外界广泛预计，与日本央行同日召开会议的美联储会维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变，但可能继续保持年底前加息的大门敞开。

可以肯定的是，如果美联储在日本政策决议出炉后几个小时决定加息，将令投资者感到意外，而且让日本央行做出的政策决策显得黯然失色。

鉴于最近美国公布的经济数据疲软，外界一致预期美联储会维持政策不变。美联储可能也不愿在11月8日总统大选前加息，加息或令金融市场感到不安。

“我认为决策不会出现可以影响市场走势的重大调整，”波士顿Pioneer Investments投资经理Paresh Upadhyaya谈到美联储这次会议时表示。

**非常规还是没效果？**

即便日本央行采取负利率和大举购买资产这些非常规举措，希望能够刺激消费和投资，同时令日圆贬值以促进出口，但经济还是难以摆脱艰困局面。

而日圆兑美元今年迄今已上涨15%，兑欧元则扬升13%。

“他们在日圆汇率问题上可能陷入了恶性反馈循环，”明尼阿波利斯U.S. Bank下面的Private Client Reserve首席投资官John DeClue表示。

近期出炉的多份报告令市场臆测，日本央行可能考虑将目前为负0.1%的利率进一步调低，并缩减较长期债券的购买规模。

根据路透数据，利率期货市场走势暗示，交易员预期日本央行周三降息至负0.3%的可能性有17%，而美联储升息25个基点的机率为14%。

“我认为央行并没有太多太好的选择，”新泽西州纽瓦克Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。(完)