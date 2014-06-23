调查：各国央行担忧债券收益率上扬 转进股票以分散风险

路透伦敦6月23日 - 周一出炉的调查显示，全球主要央行认为债券收益率上扬对金融市场构成最大的风险，因而加码投资股票。

但这远非表明风险胃纳升高，他们持续进一步转进股票，反映其有意分散资产组合，以期若固定收益市场在今年稍晚开始涌现卖压时，能避开债券仓位的亏损。

在债券收益率可能上扬且多数资产在过去一年表现出色的情况下，受访的央行储备管理者”普遍看空多数资产类别。”

这份年度调查获得69家央行回覆，储备规模总计6.7万亿美元，约为所有储备的57％。受访者平均持有970亿美元资产。这份调查是由汇丰所赞助，由央行出版公司(Central Banking Publications)所执行。

逾半数受访者将收益率上扬视为最显着的风险所在。约三分之二受访者将此列为第一或第二大风险。

“在发达国家(特别是英美两国)货币政策将正常化的情况下，储备管理者相当担忧持有固定收益资产市值将出现亏损的状况，”一名亚洲央行备备管理者表示。

约六成受访者表示，美联储缩减刺激规模的政策，将影响他们如何管理储备。其中可能包括将资产组合抽离新兴市场，转进美元计价资产；以及敲进短天期债券，而避开长期资产。

有19家央行已经抑或未来五年将投资股票，去年调查时为14家。仅有11名受访者(或16%)将股票完全排除在内，指称他们的权责不得如此，股票波动过于剧烈，或仅有在储备“过剩”时，才能投资股票。

**美元为王**

他们称，对于股票是否较一年前为更有吸引力的资产，同意及否定的央行数量占一半。

对主权债信评级为A的债券和储蓄的正面看法出现最大变化，59%的受访者表示，目前这些资产较一年前更有吸引力。61%的受访者对储蓄持同样看法。

另外，84%的受访者认为，对冲基金的吸引力低于一年前，77%的受访者对于大宗商品和抵押支持证券(MBS)给出同样看法。

美国公债收益率上升的前景极大地提振了美元吸引力，79%的受访者指称，美元看起来较一年前更有吸引力。

逾70%的受访者出于相似的原因对英镑表达了同样的看法。三分之二的受访者表示，人民币更有吸引力，因为人民币表现相当强劲，而且中国经济影响力日渐提高。

汇丰负责央行及储备管理的全球主管Christian Deseglise称，“在全球挑战性的环境里，该调查凸显了各资产类别间许多引人瞩目的趋势，其中包括资产和货币的持续多样化，尤其是市场对人民币的投资兴趣越来越高，”汇丰发起了这次调查。

欧元区、日本及瑞士央行有可能进一步放宽货币政策的前景，使各央行对欧元、日圆及瑞郎的看法混沌不清。近三分之二的受访者称，欧元吸引力低于一年前，逾80%的受访者认为欧元和瑞郎也是同样情况。

各央行借出证券数量似乎不断上升，约三分之二的受访者指称，他们要么已借出资产，要么正在考虑这样做。(完)

(编译 龚芳/于春红; 审校 孙茉莉)

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