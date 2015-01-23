《热点透视》欧洲央行量化宽松巨炮 新兴市场料受惠不大

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 戴素萍

路透新加坡1月23日 - 欧洲央行已经发射火箭炮。但对新兴市场来说，这跟水枪没两样。

欧洲央行每月向经济注入600亿欧元的量化宽松计划无可厚非。德拉吉的买债计划加上日本央行的大规模购债计划，合计这两家央行一年就挹注了1.5万亿美元的廉价资金。美国联邦储备委员会(美联储/FED)过去六年来则是斥资了接近4万亿美元。

这两个新流动性阀门的开启，应该对忧心全球利率上扬的新兴市场有益。不幸的是，经济成长踉跄和物价蹒跚将盖过该刺激效用。

在2010年和2012年之间，全球类似的扩大量化宽松政策一直对新兴市场有着惊人的影响力。当时，新兴市场抢搭全球廉价资金的顺风车。其中有些国家更是不顾后果的抢搭。印度、印尼、巴西、土耳其和南非这类国家，在过度倚赖国外投资后，均已陷入困境。

新兴市场之所以吸引到廉价资金，主要的原因是其经济成长情况好得多。但如今情况大不相同了。根据国际货币基金组织(IMF)，去年新兴市场的合计GDP成长率已从2010年的7.5%放缓至4.4%。今年甚至可能更为疲弱。

全球性的通胀放缓则是另一个疑虑。大宗商品下跌，对新兴市场商品生产国构成挑战。但即使像中国等石油进口国，较便宜的原油和铜矿也并非全然是好事。现金流动变得迟滞，使得庞大企业债务的偿还也变得棘手。如果美元持续升值，美元计价的债务也将水涨船高。

可以肯定的是，一年额外挹注经济1.5万亿美元，并不是坏事。数个新兴经济体可能利用全球廉价资金时代意外延长的机会来调降本国的国内利率。这是当美联储考虑后危机时代首次升息时，他们所不愿做的事。

如果当地的货币政策重振了新兴市场的经济成长前景，或着至少能阻止经济进一步的下滑，那么德拉吉的水枪最终可能也有意外惊喜。(完)

(编译 戴素萍 审校 王洋)