经济评价标准转变或预示美联储升息进程更加缓慢

路透旧金山/华盛顿2月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的一项核心经济评价标准正发生重大转变，可能导致美联储开始升息后的政策收紧步伐比当前预期的更慢。对此美联储内部也争论不休。

根据对六名现任及前任美联储官员与职员的访问，经济能够在不加剧通胀的情况下实现更低的失业率这一概念，正被纳入美联储模型，并且越来越让美联储深信不疑。

这一转变或许不会推迟联储首次升息的时间，预计还是在年中前后。不过它的确让联储主席叶伦在这之后能够理直气壮地维持极慢的升息速度，以便尽量让更多人重新找到工作，并且推动通胀率回升至2%的联储目标。

美联储官员12月作出的预测显示，他们大多认为指标利率在2016年年底前将升至2.5%或更高。目前利率水准为0-0.25%。

联储理事鲍威尔周一表示，代表充分就业状态的“自然”失业率已有所下降，成为最近一位发表这一观点的官员。

“或许自然失业率已经下降...是5%甚至更低，”鲍威尔指出。该水准远低于当前5.7%的失业率，而美联储官员近日估计可能推动通胀率上升的失业率水准介于5.2%-5.5%。

**降低的目标**

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，当美联储必须决定，是否可让失业率缓降至异常低的水平，以将通胀推向目标时，充分就业的确切标准将成为焦点。

“我们正设法达成的目标要低于过去的估计，对这样的概念我持非常开放的态度。”他周五指出。

波士顿联储和明尼亚波利斯联储总裁也曾说，他们正考虑降低预估；几位其他联储幕僚也是如此。基于联储媒体简报政策，这几位联储幕僚不愿被具体引述。

美联储决策官员数月来一直困惑不解，不知经济加速何以能使就业岗位增加，却未能刺激薪资和物价增长；因唯有薪资和物价增长才能巩固经济复苏，让联储在危机时期祭出的政策逐渐退场。

现在大家益发意识到，就业市场紧俏到足以开始推升薪资和物价的那一点，或许比之前预计的还要更远些。

美联储并未设定充分就业的官方目标。但正确估计充分就业对联储来说至关重要，因联储的职责就是确保经济在物价稳定的前提下实现最大就业。美联储对物价稳定的定义是通胀率为2%。

根据每季度公布一次的美联储主要经济模型中的数据，自从1960年代以来，这个自然失业率的平均估值为6.3%。

但从2013年开始，美联储人员就一直在下修这一估值，从5.6%到去年年底的5%。这可能会导致在下月公布的季度报告中，地区联储总裁和理事会成员下修他们的预估。

根据已公布的或未公布的输家地区联储的研究，目前这一估值最低达到了4.7%。

根据美联储政策制定者和美联储职员的说法，可能有以下几方面的原因：经济成长结构性减速、劳动力老龄化减少了跳槽可能，另外有很多人希望重新就业并肯于接受较低薪酬。

另外一个解释是，选择做非全职工作的劳动力数量增多，这帮助降低了劳动成本，也降低了失业率。

很多分析师目前也认为，低通胀预期十分根深蒂固，对薪资和价格形成阻力。

这些官员，以及一些估计“引发通胀加速的失业率门槛”更低的美联储研究人员，认为2007-2009年金融危机及其他事件所造成的影响，已经让失业率得以从10%下跌，却没怎么引发薪资或物价上涨。

尽管从10月到12月，美国新增了100万个就业岗位，但12月薪资较上年同期只上升了2.2%，以过去水平来看算是偏低。

“薪资涨幅持续远低于应该匹配物价涨幅2%的水准，”Powell称。他指出，薪资增幅可能必须提高到3.5%，才会推升通胀率。

**失业率门槛变动尚未底定**

但并非所有美联储决策官员都已经改变看法。例如，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)上周表示，她仍然坚持目前的估计值5.5%。

在美国走出经济衰退之际，美联储官员纷纷调高对正常失业率的估值，以反映可能缺乏市场所需技能的长期失业人口上升。

但随着失业率迅速下滑，却不见薪资或物价上涨的迹象，官员下修该失业率估值。例如，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)日前将估值定在5.2%，而两年前他认为应该在6%左右。

即使如此，威廉姆斯在他过去的研究中曾警告，基于这些估值存在很多不确定性，不应该过度依赖自然失业率估值来决定政策。(完)

(编译 徐文焰/王颖/张若琪/蔡美珍；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。