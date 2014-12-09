《SAFT专栏》美联储是否为市场守护神？明年升息时见分晓

图为太阳从美联储总部大楼东侧升起。 REUTERS/Jonathan Ernst

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透12月9日 - 越来越有力的证据显示，美联储不久应该会上调利率，这使其备受争议而又总是否认的“资产价格守护者”的角色面临考验。

如果这次考验如以往一样，美联储将会在市场重挫时介入干预。

上周五公布的非农就业数据显示，美国经济在以良好的速度创造就业，而且越来越多是专业性岗位，薪资亦实现合理增长。不过金融市场对此波澜不惊，尽管非常清楚如果美联储2015年较预期提前升息，股市和新兴市场等风险资产几乎肯定会大跌。

最简单，但也可能是最合理的解释是，投资者相信“美联储看跌期权(Fed Put)”。也就是说，美联储早已做好准备，在市场剧烈下跌时出手救市，本质上是给投资者提供了金融市场上所谓的“看跌期权”，即以低于某个价格的水平卖出证券的权利，而不是义务。

纽约联储总裁杜德利上周成为最新一个否认存在这种关系的美联储官员。

“让我澄清一下，不存在美联储股市看跌期权这回事。也就是说，我们不关心股价水平，也不关心债券收益率或是信贷利差本身，”杜德利在一次演讲中说。

“相反，我们关注的是金融市场状况是如何影响货币政策作用于实体经济的传导机制。”

但近期所发生的一些事情，多多少少削弱了这些反驳的说服力，更不用说是历史经验和数据了。

股市最近一次在10月的震荡戛然而止，就是因为圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德宣称QE3可能延长，注入一剂强心针。

“当股市处在纪录高位时，美联储官员可以信心满满地说些杜德利所讲的话，”对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力在客户报告中称。

“如果在股市大跌10%时，他们还能这样说，我才会更当一回事。”

过去20年，在好几次重要关头，美联储通过降息或其他方式，向陷入困境的金融市场伸出援手。美联储不仅在股市大跌时出手：纽约联储银行的研究显示，如果排除利率决议公布前后的三天窗口期，自1994年以来股市回报基本持平。(here)

**明年的难题**

这很可能让美联储在2015年面临难题。

尽管通胀相当低，但美国的一系列整体数据仍持续向好，而且很可能继续下去。美联储很快将面临准备升息的更大压力，而已创纪录高点、还在不断上扬的股价将会加重这个压力。

即使美国和世界其他国家的差异越来越大，也无济于事。欧洲、日本和中国经济成长都令人失望，央行也处于宽松模式。

这些都协助推动了美元相当惊人的涨势，因为投资者把钱放在收益预期最高的地方。

万一美联储以强硬表态或升息火上加油，不但美元的涨势可能加速，美国以外的地区也可能受到强烈影响。

国际清算银行(BIS)在周末公布的最新季度报告中警告称，美元.DXY汇价走强尤其对新兴市场会产生“深远”影响。

“美元在货币政策分歧的背景下走强，如果情况持续下去，可能对全球经济影响深远，尤其是新兴市场经济体，”BIS表示。

“例如，它可能曝露金融层面的缺陷，因为许多新兴市场企业有大量的美元计价负债。”

这样的威胁是一种自我实现的循环：美联储收紧政策，美元升值；新兴市场的企业发觉借贷与偿债的代价升高，因此对借款兴趣缺缺，导致贷款的代价愈加高昂。

在海外美元贷款激增、总额至今约达9兆(万亿)美元的情况下，这已经有可能成为或对美联储产生影响的问题。

值得注意的是这整套机制自我延续的特性。因为市场相信美联储不至于自找麻烦，所以借款人将甘于冒风险，比如这里的汇价风险。由于美联储深知这一点，加上同样现象的实例不胜枚举，联储将暂不升息，并且显然愿意在情况恶化时收拾残局。

至少，如同过去七载每一年的作风，美联储的手笔，将是2015年市场最动见观瞻的举措之一。(完)

(编译/ 李春喜/朱晓军/陈宗琦/白云/蔡美珍)

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