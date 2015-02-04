人行去年11至12月投放中期借贷便利3750亿元

中国央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架 企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透北京2月4日 - 中国央行周三表示，于2014年11至12月通过中期借贷便利（MLF）向大型商业银行和部分股份制商业银行累计投放基础货币3,750亿元人民币。
央行网站公告称，上述中期借贷便利期限均为三个月，利率为3.5%。截至2014年末中期借贷便利余额6,445亿元。
央行公告并称，根据货币市场流动性总体情况，去年第四季度未开展常备借贷便利(SLF)操作，常备借贷便利余额保持为零。
今年初，中国央行曾表示续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元，并新增500亿元，操作期限三个月,利率为3.5%。(完)
(发稿 李贺； 审校 黄凯)
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