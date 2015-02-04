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中国财经 | 2015年 2月 4日 星期三 18:40 BJT

人行去年11至12月投放中期借贷便利3750亿元

路透北京2月4日 - 中国央行周三表示，于2014年11至12月通过中期借贷便利（MLF）向大型商业银行和部分股份制商业银行累计投放基础货币3,750亿元人民币。

央行网站公告称，上述中期借贷便利期限均为三个月，利率为3.5%。截至2014年末中期借贷便利余额6,445亿元。

央行公告并称，根据货币市场流动性总体情况，去年第四季度未开展常备借贷便利(SLF)操作，常备借贷便利余额保持为零。

今年初，中国央行曾表示续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元，并新增500亿元，操作期限三个月,利率为3.5%。(完)

(发稿 李贺； 审校 黄凯)

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