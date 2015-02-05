中国央行闪电发布公开市场操作结果 意在信息传导更公正

路透北京2月5日（记者 毕晓雯） - 作为全球第二大经济体，中国央行货币政策对金融市场影响力举足轻重，相应的政策传导机制也就要求更加公开、透明、迅速。

值得赞誉的是，周四公开市场操作结果的公开发布时间创出史上最快，显示中国央行积极回应市场要求，公开市场操作的市场化能力进一步提升。

央行网站信息显示，今日公开市场招标结果公布时间为上午9:46:52秒，这意味着央行在向一级交易商公布招标结果（9:45分）后仅1分钟，就将信息发布在官网上，创出公开市场操作结果公布最快的一次。

“太快了，只有1分钟时差，这是央行公开市场操作管理水平向市场化迈进的一大步，手动点赞。”市场中的交易人士称。

而一位参与公开市场招标的一级交易商也表示，“央行太拼了，他们的信息还要通过手工输入再上网，这种传导速度，对实现市场的公平、公开、公正太重要了。”

对于路透的相关询问，央行有关人士则表示，将尽可能缩短非投标机构与投标机构通过权威渠道了结交易结果的时差，保证市场公正、公平获得政策信息。

“但由于手工操作需要时间，目前这一时差还不能缩短至0秒，以后仍有改进空间。”该人士表示。

在对央行此举点赞的同时，也有市场人士希望央行能将这种态度坚持下去，不要昙花一现，“如果他们把这个当成一个工作目标，那可以的。”

在中国央行周三晚间宣布全面降准后，市场关注重点全部集中在周四央行公开市场操作上，希望从方向、量、价三方面获得更多货币政策导向的信息。在早晨缩量300亿元的逆回购操作信息出来后，市场的全部注意力都放在招标结果上。

按以前延续超十年公开市场操作历史看，都是由路透、大智慧等通讯社透过交易员，第一时间发布中标结果。但如果央行的操作对象仅一、二家时，结果就非常难问，大家都不得不等待半个小时甚至更长时间从央行网站获悉。

今日最快发布招标结果的路透EIKON终端显示，其28天逆回购利率持平于4.8%的新闻，于9:45:49秒发出。

**顺应市场呼声，市场化管理水平提升**

此前，曾有两篇资深交易人士撰写的文章在中国金融市场广泛传播，一篇匿名发表、标题为《央行公开市场操作应提升透明度》；另一篇则为华泰证券资管总部陈晨撰写的《关于公开市场操作时点设计的一些思考》。两文的核心建议都是，鉴于公开市场操作对市场的影响，应将操作时点放在非交易时段，以减少市场因信息不对等而引发的异常波动。

随着中国金融市场产品的不断丰富，央行的公开市场操作结果得到国内外投资者的空前关注。因为其结果的瞬息变化，都会对杠杆类金融产品如国债期货、股指期货、期权等产生巨大的影响。

此前，就有券商固定收益投资部人士指出，中国的国债期货经常会突然上涨或下跌，很多是跟央行的流动性操作有关。因为公开市场的一级交易商只有42家，他们获知的时间要比众多的市场参与者早太多。

他表示，“好几次了，国债期货异动，我们就开始找原因，然后就听到不同版本的rumor（传言），然后就是央行的权威信息发布，这对我们太不公平了。”

因此，市场人士提出了不少建议，希望公开市场操作信息的传导能更加公正、公开。

美国达拉斯联邦储备银行高级经济学家王健就曾向笔者介绍，美联储的公开市场交易通过拍卖进行。美联储给交易商10分钟时间下单，下单后1分钟，美联储把交易价格通知所有交易商，并同时放在网站上。因此交易商和外面机构获得信息是同步的。

笔者也曾提出过建议，如果做不到同步发布，至少应有个暂时过渡的办法，如将公开市场操作时间避开交易时间。

“央行对市场的建议还是挺重视的，此前已经好几次来向我们征求过意见，如何让公开市场操作信息传导更公正。”一位一级交易商也透露。

他称，“我们也惊呆了，这次公布的这么快。”

另外，市场资深人士还表示，除保证公开市场操作结果让参与机构与非参与机构尽量保持同步获知信息外，一级交易商的参与机构也应该有所限制。（完）

(审校 张喜良)

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