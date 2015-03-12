中国央行行长周小川等两会答记者问要点摘录（更新版）

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路透北京3月12日 - 以下是中国央行行长周小川，国家外管局局长易纲，央行副行长潘功胜，丝路基金董事长金琦在两会（全国政协和人大会议）答记者问的要点摘录：

**货币政策能够体现一定的适度的、有结构性的特征**

周小川：有些货币政策的结构性调整，是持续性的，针对目前的存量有所调整，比如有差别的存款准备金率。央行向经济体注入增量资金时，找结构优化上最需要的地方，再注入进去。从初始的角度，能够起到结构性调节的作用。

对于流动性管理、基础货币投放的结构性政策，确实不可把它的作用估计得过高，说得过大也不符合实际。

**资金进入股市也可以支持实体经济**

周小川：股市中实体经济的企业，在股票市场上融资，这些资金非常直接地支持了实体经济的发展。特别是从股票发行角度，多数是实体经济的企业通过股票市场来融资，使实体经济得到了发展。

确实有一些股票市场和金融市场中其他的环节中有些金融交易有可能脱离实体经济，是一种纯粹的投机炒作的做法，但是不能一概而论，好像去了股市就是不支持实体经济。

**互联网金融监管文件估计很快出台**

周小川：互联网金融新政策主要体现为支持互联网金融的发展，也要按照现在监管的框架给予适度的监管。互联网金融文件目前正在起草讨论之中，不久就会与大家见面。

互联网金融总体还比较健康，重头是互联网支付服务，还有众筹，互联网销售其他金融产品。互联网金融监管不可能非常超前，因为技术发展非常快，基本上是随业务发展相适应的出台一些监管规则，而这些监管规则因为覆盖面非常大，所以都不一样。P2P网贷不算做银行或信用社，出问题较多，P2P网络借贷可能制造道德风险。

潘功胜：人民银行对于互联网金融方面的基本态度，是鼓励创新发展、分类适度监管。互联网金融中包含不同的业态，它的监管规则所包含的法律关系、风险的性质是不太一样的，不同业态的监管规则和监管强度是有差别的。互联网金融发展的意见，目前正在履行相关的审批程序。

**丝路基金将尽快开展实质性业务工作**

金琦：到目前为止，丝路基金公司董事会、监事会和高管团队都已搭建完成，将尽快开展实质性的业务工作。丝路基金将通过以中长期股权为主的多种投融资的方式，投资于基础设施、能源开发、产业合作和金融合作。在上述领域中丝路基金尤其要重点支持国内高端技术和优质产能的“走出去”。

**警惕不正常的跨境流动**

周小川：中国国际收支绝大多数的进进出出都是有正常的贸易和投资背景的，但是也有一些可能与热钱有关系的，不仅有外国的热钱，可能中国人也有的热钱，定义为主要是在金融市场上追求短期的投机性利益的这种流动，那么可能是叫做短期投资性的热钱。这个数量往往不容易准确地进行观察，但是应该说它肯定是存在的。

易纲：我们的各经济主体，出于防风险、货币匹配和对冲的需要，优化资产负债表，实际上在内部是建立了一个相对稳定的机制。过去都是外汇储备，都到中央银行去了，现在企业、个人、金融机构愿意多持有一些美元，像这种调整应该说是合理正常的。当然了，我们也在警惕一些不正常的跨境资金流动。

**今年存款利率上限可能放开**

周小川：今年如果能有一个机会，可能存款利率上限就放开了，大家期望中的最后一步就走出来了，这个概率应该说是非常高的。

易纲：我们也观察了这一次提高到1.3倍以后，可以看出，我们的商业银行还是能够差异化的定价，出现了上浮区间不同的阵营。我认为中国利率的基准，比如像我们隔夜7天回购的利率，这些基准在逐步地成熟，所以这种利率市场化的条件正在朝着越来越成熟的方向发展。

**汇率波动是正常现象**

周小川：中国经济的开放程度是越来越高了，汇率的波动应该说是正常现象，因为它不只是取决于国内的经济基本面，而且取决于国际上以及国际金融市场上人民币的供求关系。

人民币与世界上很多货币比较起来是相对稳定的，波动算比较小的。人民币对美元的波动也反映在人民币与港币之间的汇率也会有一些波动。总体来讲，我们看是正常的，贸易商、投资者、金融市场的参与者，基本上能够正常应对这样一种波动。

周小川：对于香港离岸人民币业务，只要有需要就会有一些调节的手段，同时也可能出台一些新的举措来支持香港，起到离岸人民币中心的作用。继去年的沪港通之后，今年还要有深港通。

**存款保险制度今年上半年出台**

周小川：存款保险制度作为金融改革重要的一步棋，已经经过了一段时间紧锣密鼓的准备，去年年末时已经把存款保险条例公开征求了意见。征求完意见，结果总体也都是正面的，这就说明成立存款保险的机制，各方面条件已经基本成熟，估计今年上半年就可以出台。

**M2增长适度，未改变稳健的货币政策**

周小川：M2是观察货币政策松紧政策的一项指标。尽管央行使用了各种工具进行调节，其中包括一部分定向的货币政策的调节，但是加在一起，广义货币供应量（M2）的增长仍就是适度的，并没有改变稳健的货币政策状况。

中国经济和过去若干年相比较，目前增长速度是低了一些，新常态不是一种特殊的、有问题的状态，因此不一定说货币政策的提法需要一个新的提法。

**密切关注价格走势**

周小川：最近一段时间以来，国际市场大宗商品价格变化比较大。因此，对于物价的变化既要给予足够的关注，同时也要把观察的时间段放长一些，趋势性放长一点来估计，同时要慎重。在这种情况下，货币政策的一些工具已经经过几次调整，总体上保持了金融市场上流动性适度，没有超出你所说的仍旧是稳健的、中性的范畴。

易纲：PPI连续37个月为负，通缩压力可以说是全球性的压力，特别是最近一轮的油价、大宗商品、铁矿石价格的下降，对PPI的影响会比较大。央行正在密切关注价格走势，同时，也会以稳健的货币政策来调控好流动性。（完）

(整理 李铮; 审校 黄凯)

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