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中国财经 | 2015年 4月 2日 星期四 18:44 BJT

今年人行将推进企业征信机构备案和个人征信机构许可--潘功胜

路透北京4月2日 - 中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。

刊登在央行网站的新闻稿援引潘功胜在今年征信工作会议上称，今年将推进金融信用信息基础数据库建设，提升服务水平；丰富金融数据库信息；完善征信产品，丰富服务渠道。

他指出，今年还将完善动产融资统一登记平台和应收账款融资服务平台功能，扩大平台推广应用。

此前，中国央行印发通知，要求芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司等八家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月。（完）

(发稿 李贺； 审校 毕晓雯)

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