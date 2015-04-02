今年人行将推进企业征信机构备案和个人征信机构许可--潘功胜

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京4月2日 - 中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。
刊登在央行网站的新闻稿援引潘功胜在今年征信工作会议上称，今年将推进金融信用信息基础数据库建设，提升服务水平；丰富金融数据库信息；完善征信产品，丰富服务渠道。
他指出，今年还将完善动产融资统一登记平台和应收账款融资服务平台功能，扩大平台推广应用。
此前，中国央行印发通知，要求芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司等八家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月。（完）
(发稿 李贺； 审校 毕晓雯)
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路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。