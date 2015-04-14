中国央行：表外融资萎缩致M2增速回落 货币环境稳定基调不变（更新版）

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路透北京4月14日 - 中国央行周二公布3月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%；该行调查统计司司长盛松成表示，M2增速回落主要受外汇占款明显少增，同业资金运用和表外融资减少，导致货币派生能力减少等因素影响。

刊登在央行网站的新闻稿引述他称，由于经济增速下降，实体经济信贷需求有所减弱，表外融资需求相应减少，导致表外融资减少；同时，商业银行表外业务监管加强，部分表外融资逐渐向表内转移。

“今年一季度，M2增速虽略有下降，但仍较接近12%的目标值，与经济增长和物价涨幅预期目标也基本匹配，有利于为经济结构调整和转型升级营造稳定的货币金融环境。”他表示。

盛松成并称，一季度贷款增长较快，信贷结构明显改善；社会融资规模适度增长，融资结构有所优化；大量表外业务转移到表内可以在一定程度上缩短融资链条，减少融资风险。

数据显示，3月新增人民币贷款1.18万亿元人民币，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末人民币贷款余额同比增长14.0%，低于路透14.5%的调查中值；此外，2015年3月份社会融资规模增量为1.18万亿元，分别比上月和去年同期少1,758亿元和8,378亿元。

在表外融资方面，数据显示，一季度实体经济以委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票方式合计融资3,859亿元，比去年同期少1.14万亿元；占同期社会融资规模增量的8.3%，比去年同期低19.4个百分点。

民生宏观固收团队称，3月新增社融同比环比均收缩，数据与新增人民币贷款一致，表外收缩和直接融资扩张正好抵消。社融增长继续受表外融资拖累，因经济下行和严监管，银行同业创新意愿大幅下降，表外转向表内和直接融资趋势明显。

盛松成表示，中国央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行数据还显示，今年一季度，外汇占款余额26.82万亿元人民币，一季度减少2,521亿元，同比少增1.04万亿元；3月份当月减少2,307亿元，同比少增4,048亿元;3月末外汇储备余额为3.73万亿美元，略低于路透调查中值为3.80万亿美元。

**中长期贷款增长快**

盛松成称，总体看，社会融资规模适度增长，融资结构有所优化。一季度，对实体经济发放的人民币贷款同比多增，占比大幅上升，增加3.61万亿元，比去年同期多增6,253亿元；占同期社会融资规模增量的78.3%，比去年同期高24.1个百分点。

他介绍，投向产业部门、基础设施和房地产领域的贷款增长较快；今年3月末，全部产业部门中长期贷款余额30.74万亿元，同比增长15.8%，增速较上年同期提高5.7个百分点。

“产业部门、基础设施和房地产领域贷款增长较快将促进基础设施、制造业和房地产开发的产业投资增长，支持经济增速回升，稳增长的政策效应将逐渐显现。”他称。

央行新闻稿显示，3月末，基础设施行业中长期贷款余额14.45万亿元，同比增长11.1%，增速较上年同期提高4.7个百分点；房地产贷款余额18.41万亿元，同比增长19.4%，增速比同期各项贷款增速高5.4个百分点；其中，房地产开发贷款余额6.09万亿元，同比增长24.1%，增速分别比去年同期和上年末高8.4和1.5个百分点。

盛松成表示，近期企业融资成本持续回落，融资状况有所改善。一方面，直接融资在社会融资规模中的比重不断加大，信托贷款等高成本融资的比重持续下降；另一方面，央行综合运用公开市场操作、短期流动性调节工具、常备借贷便利等多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，有效降低了货币市场资金价格等短端利率，推动企业融资成本持续回落。

他并称，与此同时，商业银行取消了不合理收费项目，降低了部分收费标准；企业融资过程中担保、评估、登记、审计等中介机构的收费也有所下降，进一步降低了企业融资的综合成本。

央行数据显示，2015年3月末，企业融资成本为6.83%，比上年末下降12个基点，比上年同期下降50个基点；分企业类型看，大型、中型企业融资成本分别比上年末下降19个和20个基点；小型企业和微型企业融资成本分别比上年末下降17个和31个基点。

不过海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸认为，目前实际利率高企，经济下行风险未消，仍需保持宽松政策，稳定货币信用创造。（完）

(发稿 李贺/李铮 审校 曾祥进)

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