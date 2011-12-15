中国明年保持稳健的货币政策--央行

路透北京12月15日电---中国央行周三称,根据中央经济工作会议部署,明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.

央行网站的新闻稿并称,明年要按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求,运用多种货币政策工具,调节好货币信贷,保持社会融资规模合理增长.

此外,并将着力优化信贷结构,加大对社会经济重点领域和薄弱环节,特别是"三农"(农业、农村及农民)、中小企业、保障性住房的支持力度.

同时,明年会继续完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定;加强和改进外汇管理.

周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.(完)

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--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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