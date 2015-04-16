中国央行等部署打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京4月16日 - 中国人民银行等五部门周四表示，从即日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。
刊登在央行网站上的通知称，根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署，央行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发此通知。此次行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。
通知称，通过专项行动，破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员，惩处一批违法犯罪分子，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。
通知表示，此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分。
此前，中国中央反腐败协调小组决定从今年4月开始启动“天网”行动，综合运用警务、检务、外交、金融等手段；“天网行动”由多个专项行动组成，分别由中央组织部、最高人民检察院、公安部、人民银行等牵头开展。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。