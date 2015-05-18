中国央行本月或试点推出对个人和企业发行的大额存单--报载

路透上海5月18日 - 据经济观察报报导，中国即将推出针对个人和企业的大额存单，本月中国央行将会针对部分银行开放政策试点；该报引述一位接近中国央行的知情人士透露，对个人及企业发行大额存单，个人门槛为30万元人民币起，企业门槛在1,000万元。

路透暂未联络到中国央行发表评论。

中国央行副行长潘功胜去年12月曾表示，下一步将加快推进利率市场的改革，扩大金融机构市场化定价的范围。目前推出了金融机构同业存单的发行，下一步，将推出针对企业和个人的大额存单的发行。

央行2013年发布了同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。中国首批同业存单亦于2013年12月面世。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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