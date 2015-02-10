中国央行：2014年末社会融资规模存量122.86万亿元 同比增长14.3%

路透北京2月10日 - 中国央行周二首次公布的社会融资规模存量数据显示，2014年末社会融资规模存量同比增长14.3%，至122.86万亿元人民币，为2002年末的8.27倍，年均增长19.3%。

央行网站新闻稿称，去年末社会融资规模存量中，对实体经济发放的人民币贷款余额为81.43万亿元，同比增长13.6%，占同期社会融资规模存量的66.3%，同比低0.4个百分点。

金融机构表外业务方面，委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票这三项合计融资余额为21.44万亿元，占比17.5%，比2002年末提高13.4个百分点。

中国央行称，社会融资规模目前只公布增量数据，而其他一些金融指标如人民币贷款、存款、货币供应量等都分别编制、公布增量和存量数据。编制并公布社会融资规模存量数据能更全面地反映金融与实体经济的关系，更好地支持金融宏观调控。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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