中国央行：2014年末社会融资规模存量122.86万亿元 同比增长14.3%

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京2月10日 - 中国央行周二首次公布的社会融资规模存量数据显示，2014年末社会融资规模存量同比增长14.3%，至122.86万亿元人民币，为2002年末的8.27倍，年均增长19.3%。
央行网站新闻稿称，去年末社会融资规模存量中，对实体经济发放的人民币贷款余额为81.43万亿元，同比增长13.6%，占同期社会融资规模存量的66.3%，同比低0.4个百分点。
金融机构表外业务方面，委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票这三项合计融资余额为21.44万亿元，占比17.5%，比2002年末提高13.4个百分点。
中国央行称，社会融资规模目前只公布增量数据，而其他一些金融指标如人民币贷款、存款、货币供应量等都分别编制、公布增量和存量数据。编制并公布社会融资规模存量数据能更全面地反映金融与实体经济的关系，更好地支持金融宏观调控。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。