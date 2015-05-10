中国4月疲弱数据促降息如期而至 政策宽松预期不改

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路透北京5月10日 - 4月疲弱的贸易数据辅以低于预期的CPI等数据，终于促成中国央行年内第二次降息如期而至。在并不意外的等待中，面对实体经济下行压力仍大的现实，市场对货币政策的宽松预期仍在，包括继续降息降准。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

中国央行曾在2014年11月和2015年3月先后两次下调金融机构贷款及存款基准利率。

“此次进一步下调存贷款基准利率，重点就是要继续发挥好基准利率的引导作用，进一步推动社会融资成本下行，支持实体经济持续健康发展。”央行新闻稿称。

央行称，当前国内经济结构调整步伐加快，外部需求波动较大，中国经济仍面临较大的下行压力。同时，国内物价水平总体处于低位，实际利率仍高于历史平均水平，为继续适当使用利率工具提供了空间。

交通银行金融研究中心评论报告称，本次降息主要为抗通缩和稳增长。二季度经济形势总体仍难言乐观，4月主要经济指标仍继续低迷，制造业投资、房地产投资和工业增加值增速依旧偏低，基建投资独木难支，特别是PPI继续下行,通缩风险加大。

他们认为，尽管贷款利率已经开始下行，但PPI持续下降情况下实际利率处在历史高位，实际融资成本高企影响企业投资意愿。在此情况下，降息有利于促进实际融资成本下降，缓解存量债务压力，应对通缩风险，促进经济平稳增长，同时，降息在一定程度上有利于降低地方政府债券发行成本，有利于其存量债务置换。

央行并称，此次结合降息进一步推进利率市场化改革，重点是适应经济基本面的变动趋势，继续促进实际利率回归合理水平，并进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用。下一步继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，根据流动性供需、物价和经济形势等条件的变化进行适度调整，综合运用价量工具保持中性适度的货币环境，把握好稳增长和调结构的平衡点。

交银报告对此表示，在存保制度已经实施的情况下，利率市场化加快推进。此次降息的同时，将存款利率上浮扩大到1.5倍，利率市场化几近完成。此次活期存款利率未做调整，其他期限存款利率下调的同时扩大上浮，银行息差进一步收窄。

中国4月CPI同比上涨1.5%较上月略扩大，而4月PPI同比下降4.6%与上月持平；此前公布的4月出口同比降6.4%，进口降16.2%，双双逊于预期。

**降息如期而至,股债各有影响**

针对此次意料中的降息，受访分析师们在表达了并不意外的同时，对经济下行压力仍大的忧虑，使他们预期后续政策宽松的频率仍会不断。

申万证券宏观研究部认为，这不会是最后一次降息，至少还要降到2%，并提示不要低估降准降息的累积效应，预计未来两个季度经济企稳回升可期。

“降准降息交替进行，降息了，降准也快了，年内再降150个BP没啥问题”。申万预计，降息了投资品和资产都受益，基建地产（基准利率定价）产业链条可能最受益。

交银报告认为，经济下行压力依然较大，未来政策仍有进一步放松的空间。若经济运行仍不见好转，PPI进一步下行，通缩风险加大，年中前后可能再次小幅降息。外汇占款趋势性放缓，加上金融脱媒加快、股市分流存款，银行存款增速不断下降，在准备金率水平依然较高的情况下，预计年内准备金率仍有可能下调0.5-1个百分点。

央行此前发布一季度货币政策执行报告称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度，包括完善中央银行抵押品管理框架；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。

海通宏观分析姜超、顾潇啸认为，央行货币政策报告称物价或长期低位运行，担忧实际利率上升，同时称无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平，则意味着在传统降息降准等政策方面进一步加大力度，判断未来降息仍有四次以上空间，准备金率或将降至10%以内。

至于此次降息对股市债市的影响，分析师们也表达了各自的看法。

华创证券债券部的点评就称，降息的同时继续大幅放开存款上限，彰显了央行利率市场化的决心。看起来降息倒是次要的，利用降息的同时提高存款自由浮动区间反而是本次政策的主要目标。实际上，这也是利率市场化过程的必经之路。

从实际影响上看，存款基准利率尽管下降25bp，但如果考虑活期基准没有变化，以及存款上浮区间从1.3到1.5倍的提高，实际存款利率反而会较降息前提高10bp。

同时，贷款利率的下行利于房地产贷款利率的下行，因为目前政策对房地产贷款优惠，一般是基准甚至是基准下浮，因此基准利率的下降是利于房地产市场的回暖，但中期内对债券市场并不利。

他们认为，存款基准利率决定了表内银行负债的成本，而本次实际存款利率降息后反而出现了上升，意味着对债市反而是利空影响。而且从央行急切的上调存款上限的态度看，利率市场化的节奏后期有望加快，甚至下一次如果还有降息，可能会宣布取消存款上限，那么存款基准利率也就名存实亡了。

对于股市，华创认为短期内因为降息，市场做多情绪可能宣泄，但是本次降息名义上是降息，实质上是存款利率的加息，而且贷款利率的下行利于房地产市场和经济的恢复，因此建议机构不可盲目做多，反而应该利用市场的热情及时获利了结。

“当前居民财富正从存款、房产转向金融资产，而持续降准降息将强化利率下行趋势，股债双牛成为中国去杠杆的最完美路径，金融大时代已经来临，也值得尽情拥抱。”姜超、顾潇啸称。（完）

(发稿 沈燕/毕晓雯; 审校 曾祥进)

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