俄罗斯央行总裁称经济增长仍面临放缓风险

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透莫斯科3月13日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周五表示，近期经济数据显示经济仍面临放缓风险。
纳比乌里娜在一次新闻发布会上称，俄罗斯央行预计只有到2017年时经济才会快速复苏，届时GDP增速或达7%，而2016年经济料下滑1.0-1.6%。该央行此前预计2015年俄罗斯GDP料萎缩3.5-4.0%。
她表示，今年俄罗斯料净流出1,000亿至1,100亿美元资金，卢布当前被低估了约10%。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
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