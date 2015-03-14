俄罗斯央行总裁称经济增长仍面临放缓风险

纳比乌里娜在一次新闻发布会上称，俄罗斯央行预计只有到2017年时经济才会快速复苏，届时GDP增速或达7%，而2016年经济料下滑1.0-1.6%。该央行此前预计2015年俄罗斯GDP料萎缩3.5-4.0%。