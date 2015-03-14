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国际财经 | 2015年 3月 14日 星期六 09:41 BJT

俄罗斯央行总裁称经济增长仍面临放缓风险

路透莫斯科3月13日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜周五表示，近期经济数据显示经济仍面临放缓风险。

纳比乌里娜在一次新闻发布会上称，俄罗斯央行预计只有到2017年时经济才会快速复苏，届时GDP增速或达7%，而2016年经济料下滑1.0-1.6%。该央行此前预计2015年俄罗斯GDP料萎缩3.5-4.0%。

她表示，今年俄罗斯料净流出1,000亿至1,100亿美元资金，卢布当前被低估了约10%。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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