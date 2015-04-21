焦点：各国央行料减持千亿美元的欧元储备

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透伦敦4月20日 - 分析师估计，面对欧元快速贬值，那些极力摆脱负收益欧元资产的央行，可能会减持一千亿美元或更多的欧元外汇储备。
欧元长达一年左右的跌势，以及许多欧元区国家的公债收益率降至零以下，已使得一些官方机构转变对11.6万亿美元外汇储备的管理策略。他们是世界上最为保守的投资者之一。
一些分析师表示，预计未来几个季度央行的欧元占总体外汇储备的比例将从22%左右降至20%。这些主要是那些看空欧元的分析师。
欧元兑美元持续下滑将是欧元在外汇储备中占比下降的主要原因，不过直接卖出的金额仍可能达到千亿级别，这是规模很大的流出，并且构成欧元进一步走弱的主要推动力。
据高盛的估算，“这种变动规模每年可能高达1,040亿美元。”
国际货币基金组织(IMF)最新的数据显示，去年下半年全球外汇储备下降3.1%或3,830亿美元，至11.6万亿美元。据摩根大通的观点，其中三分之二左右的降幅是因为同期欧元贬值11.7%的效应。
欧元在所有外汇储备中的比重降至2002年以来最低的22.2%。
对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力认为，未来几个季度欧元比重将再下降2-4个百分点，相当于大约减少2,400-4,800亿美元。
其中大约一半要归因于估值效应，另一半则由于积极撤资，这意味着主要央行最多可能向市场抛售2,400亿美元的欧元资产。
“减少欧元资产储备的势头会很强，”任永力称，“负责央行储备的高管不希望遭遇负收益。“
欧洲央行此前承诺透过为期18个月的购债计划，向金融体系挹注逾1万亿(兆)欧元以抑制通缩威胁。该政策已产生立即且巨大的影响。
欧元兑美元已跌向平价水平，欧元区公债收益率跌至历史低位，许多甚至跌至零以下。
**各国央行向ECB抛售公债？**
全球外汇储备下降历来少见。
根据摩根大通，去年下半年全球外汇储备降幅，为全球金融危机以来最大，也是近50年来第六大降幅。
过去20年的大部分时间里，新兴市场和产油国对发达国家的出口迅速增长，这带来了大量的美元流入，进而成为外汇储备。
近来这种格局发生转变的原因包括：油价大跌、欧元大幅贬值、新兴市场增长放缓、以及在美元全线上涨之时，很多新兴国家和产油国动用外储来支撑本币兑美元汇率。
通常情况下，这些国家的央行可能很难为不断贬值的欧元资产找到买家。但在三分之一的欧元区公债出现负收益率，而欧洲央行购债计划才刚展开一个月之际，现在已不是通常情况了。
欧洲央行迄今购买了617亿欧元的债券。由于交易是通过第三方进行，所以不清楚这其中有多少是来自其它央行的。
外汇储备管理人通常持有短期、低风险、高质量的资产，比如AAA评级的主权债，其中约有2万亿欧元的外储资产目前是负收益率。
不过这未必意味着这些资产的持有者在亏钱，因为这些资产仍支付名义上是正的票息。但是回报可以忽略不计，所以一些央行不想再要这样的资产就不足为怪了。
都柏林三一学院的政治经济学教授Philip Laine说：“如果持有收益率处于这种水平的债券，而且有一个大型非商业参与者前来购买，就该卖出了。”(完)
(编译 王洋/于春红/汪红英; 审校 张涛/徐文焰/王丽鑫)
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