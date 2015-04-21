焦点：各国央行料减持千亿美元的欧元储备

图为萨拉热窝一家银行的职员在展示欧元现钞。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦4月20日 - 分析师估计，面对欧元快速贬值，那些极力摆脱负收益欧元资产的央行，可能会减持一千亿美元或更多的欧元外汇储备。

欧元长达一年左右的跌势，以及许多欧元区国家的公债收益率降至零以下，已使得一些官方机构转变对11.6万亿美元外汇储备的管理策略。他们是世界上最为保守的投资者之一。

一些分析师表示，预计未来几个季度央行的欧元占总体外汇储备的比例将从22%左右降至20%。这些主要是那些看空欧元的分析师。

欧元兑美元持续下滑将是欧元在外汇储备中占比下降的主要原因，不过直接卖出的金额仍可能达到千亿级别，这是规模很大的流出，并且构成欧元进一步走弱的主要推动力。

据高盛的估算，“这种变动规模每年可能高达1,040亿美元。”

国际货币基金组织(IMF)最新的数据显示，去年下半年全球外汇储备下降3.1%或3,830亿美元，至11.6万亿美元。据摩根大通的观点，其中三分之二左右的降幅是因为同期欧元贬值11.7%的效应。

欧元在所有外汇储备中的比重降至2002年以来最低的22.2%。

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力认为，未来几个季度欧元比重将再下降2-4个百分点，相当于大约减少2,400-4,800亿美元。

其中大约一半要归因于估值效应，另一半则由于积极撤资，这意味着主要央行最多可能向市场抛售2,400亿美元的欧元资产。

“减少欧元资产储备的势头会很强，”任永力称，“负责央行储备的高管不希望遭遇负收益。“

欧洲央行此前承诺透过为期18个月的购债计划，向金融体系挹注逾1万亿(兆)欧元以抑制通缩威胁。该政策已产生立即且巨大的影响。

欧元兑美元已跌向平价水平，欧元区公债收益率跌至历史低位，许多甚至跌至零以下。

**各国央行向ECB抛售公债？**

全球外汇储备下降历来少见。

根据摩根大通，去年下半年全球外汇储备降幅，为全球金融危机以来最大，也是近50年来第六大降幅。

过去20年的大部分时间里，新兴市场和产油国对发达国家的出口迅速增长，这带来了大量的美元流入，进而成为外汇储备。

近来这种格局发生转变的原因包括：油价大跌、欧元大幅贬值、新兴市场增长放缓、以及在美元全线上涨之时，很多新兴国家和产油国动用外储来支撑本币兑美元汇率。

通常情况下，这些国家的央行可能很难为不断贬值的欧元资产找到买家。但在三分之一的欧元区公债出现负收益率，而欧洲央行购债计划才刚展开一个月之际，现在已不是通常情况了。

欧洲央行迄今购买了617亿欧元的债券。由于交易是通过第三方进行，所以不清楚这其中有多少是来自其它央行的。

外汇储备管理人通常持有短期、低风险、高质量的资产，比如AAA评级的主权债，其中约有2万亿欧元的外储资产目前是负收益率。

不过这未必意味着这些资产的持有者在亏钱，因为这些资产仍支付名义上是正的票息。但是回报可以忽略不计，所以一些央行不想再要这样的资产就不足为怪了。

都柏林三一学院的政治经济学教授Philip Laine说：“如果持有收益率处于这种水平的债券，而且有一个大型非商业参与者前来购买，就该卖出了。”(完)

(编译 王洋/于春红/汪红英; 审校 张涛/徐文焰/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。