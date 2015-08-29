中国央行注销浙江易士支付业务许可证 为全国首例被注销事件

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月28日 - 中国央行周五表示，依法注销浙江易士企业管理服务有限公司的支付业务许可证，因该公司大量违规挪用客户备付金，造成资金链断裂，预付卡无法使用。
这是国内首例支付业务许可证被注销事件。所谓支付业务许可证，即第三方支付牌照，非金融机构必须获得许可证，方可开展网络支付、预付卡发行与受理等支付服务。
“易士公司持卡人债权收购工作已于2015年7月2日启动，目前进展顺利。对相关商户的债权收购工作也已启动。”新闻稿称。
央行网站刊登的答记者问称，浙江易士不仅违规挪用客户备付金，还伪造、变造支付业务、财务报表和资料，欺骗、掩饰资金流向，并超范围违规发行网络支付产品。
央行指出，预付卡发行本身是企业行为，是企业代客户保管预付资金，这与银行存款有本质区别，不受存款保险制度的保护。
央行称，支持、鼓励支付机构充分发挥优势，规范开展创新，但支付机构亦必须坚持依法合规，不能触碰监管红线。
“不得挪用客户备付金是各类非银行支付机构经营的一条红线。”央行称，对于擅自挪用客户备付金等严重违法违规行为将“零容忍”。
三年前，作为第三方支付的消费卡--易士卡在杭州还蛮受欢迎，作为预付卡，易士卡不但可以用于超市、加油站，还能缴纳水电费。但自去年下半年开始，出现可支付网点锐减、且系统经常维护、充值到不了账等问题。
据国内媒体报导，今年7月初，北京迅壹达贸易有限公司发出公告，宣布收购浙江易士企业管理服务有限公司所对应的债权，让不少易付卡的持卡人看到了“废卡复活”的曙光。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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