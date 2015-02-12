上海自贸区内企业和金融机构可自主境外融资--央行

路透上海2月12日 - 中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。

央行上海总部在记者会前发布新闻稿称，上海自贸区内企业和金融机构可自主计算境外融资规模、自主权衡境外融资结构。

上海自贸区内银行可从境外融入本外币资金。非银行金融机构如证券公司等，也能从境外融入资金。但不鼓励区内企业和金融机构短期融资。（完）

(发稿 李铮；撰写 李贺；审校 林高丽)

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