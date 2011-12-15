法国央行总裁抨击评级机构 称没有理由下调法国评级

路透巴黎12月15日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周四表示,调降法国AAA债信评级是不恰当的,若评级机构作出这一决定,更多的是出於政治因素而非经济考量.

诺亚在接受报纸采访时,还质疑投资者依赖评级机构作为投资指引是否仍然适当.

"他们(评级机构)提出的观点,政治论据多於经济论据,"诺亚表示.

法国外长朱佩周三表示,评级机构的决定"有时是主观的和政治性的",若法国丧失AAA评级,将令人遗憾,但不会产生灾难性後果.

标普将在未来几天决定是否调降欧元区国家评等.上周五欧盟达成协议制定严格的财政规定.

"若从经济基本面来看,我认为下调(法国)评级是没有依据的,"诺亚说,"否则的话,他们应先下调英国的评级.与我们相比,英国有更多赤字、同样多的债务、更严重的通胀以及更低的经济成长率,而且信用正在下滑."

诺亚还说,他对欧盟上周峰会後评级机构发表的批评言论感到不满.他说这种评论削弱了峰会达成协议、起草新条约以深化欧元区一体化後出现的乐观情绪.

"坦白地说,评级机构已经变得莫名其妙而且不可理喻.即使各国采取有力和正面决定时他们还是发出警告.可以说,运用评级机构来引导投资者(的做法)已经不再有效."诺亚表示.(完)

--编译 徐文焰/李爽/杜明霞;审校 王丽鑫/张涛/沈以文

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