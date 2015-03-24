独家：主要央行就外汇市场行为新规范达成一致

路透伦敦3月23日 - 根据一项新的全球性行为准则，银行须禁止交易员分享下单信息。该准则禁止使用传统行话，并更详细的指导交易员有关外汇市场允许和禁止交流的信息。

路透看到的这份八页的文件，是在市场操纵丑闻曝出两年之后，为防止不当行为出台的部分举措。全球所有发达国家主要央行设立的外汇市场委员会本月通过了这份文件。

这将在各委员会通过的现有准则基础上，设立全球性规范，并将要求资产经理更加努力，以确保尽可能代客户作出最好的外汇交易。

“外汇市场参与人士需遵守这份文件规定的全球‘高级准则’，涵盖新外汇产品、程序和技术，”这份日期标注为3月12日的文件称。

两年的监管调查已经导致数家银行被施以数十亿美元罚款，叫停了市场持续的信息分享。这个市场一直盛行通过电话、在酒吧或在线交流建立关系。

银行业者也对交易员如何与同行、客户和媒体交流作出了限制，但许多市场参与者表示，他们对什么行为恰当、什么行为不恰当仍不清楚，并称这减少了在交易中获利的机会。

新规范希望将保密信息加以分类，并提供更多指引，明确交易员彼此谈论市场时能说哪些内容，特别是在每日指标定盘阶段有关已提交待执行交易单的情况。

“外汇市场参与方不应将外汇交易信息透露给可能借此预判特定客户或交易对手资金流动的其他外汇市场参与方...”新规范称。

“与客户分享关于市场整体状况和趋势的看法是可以接受的。然而有关市场活动的情况应当足够笼统且匿名，以免泄露外汇交易信息或指定保密信息。”

“这些政策也应禁止在外部或内部使用俚语或假名，借以绕过关于交易对手与客户保持匿名的规定，”规范指出。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 杜明霞/张涛)

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