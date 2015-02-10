基础货币供应主渠道彻底生变 去年外汇占款供给仅6,400亿

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京2月10日 - 中国央行周二公布四季度货币政策执行报告称，2014年，央行货币政策工具（包括公开市场操作、再贷款再贴现和其他流动性支持工具）已取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。当年外汇占款供给基础货币仅约6,400亿元，同比少增2.1万亿元。
央行报告显示，去年全年央行货币政策工具供给基础货币约2万亿元，同比多增2.1万亿元；此外，财政存款同比少增超过5,000亿元，也相应同比少减了基础货币。
数据还显示，12月当月，央行口径外汇占款净减少1,289亿元。
报告显示，去年公开市场累计开展正回购操作30,210亿元，开展逆回购操作5,250亿元。（完）
(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
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路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。