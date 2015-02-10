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中国财经 | 2015年 2月 10日 星期二 18:39 BJT

基础货币供应主渠道彻底生变 去年外汇占款供给仅6,400亿

路透北京2月10日 - 中国央行周二公布四季度货币政策执行报告称，2014年，央行货币政策工具（包括公开市场操作、再贷款再贴现和其他流动性支持工具）已取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。当年外汇占款供给基础货币仅约6,400亿元，同比少增2.1万亿元。

央行报告显示，去年全年央行货币政策工具供给基础货币约2万亿元，同比多增2.1万亿元；此外，财政存款同比少增超过5,000亿元，也相应同比少减了基础货币。

数据还显示，12月当月，央行口径外汇占款净减少1,289亿元。

报告显示，去年公开市场累计开展正回购操作30,210亿元，开展逆回购操作5,250亿元。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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