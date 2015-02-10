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中国财经 | 2015年 2月 10日 星期二 18:52 BJT

加快资本项目可兑换 推简化直接投资管理等措施--中国央行上海总部

路透北京2月10日 - 中国央行上海总部周二表示，今年将加快推进资本项目可兑换，在上海施行将直接投资外汇登记下放至银行，简化直接投资项下外国投资者出资管理。

今年工作重点还包括，推进跨国公司外汇资金集中运营试点；扩大支付机构跨境外汇支付业务试点；深化银行办理大宗商品柜台衍生品交易的结售汇业务试点。

“加强跨境资金流动监测预警，充分发挥信息系统支持作用，加强国际收支双向监测预警，加强结售汇形势变化和异常情况监测。”央行上海总部称。

央行上海总部表示，今年将简化银行结售汇业务的事前准入备案管理，精简准入备案事项；加强银行外汇收支和结售汇业务的事中事后管理，研究制定银行办理结售汇业务的展业原则操作指引。

此前，中国央行表示，2015年要积极有序推进人民币国际化，积极对接人民币资本项目可兑换等各项金融改革。（完）

(发稿 李铮；审校 李贺/毕晓雯)

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