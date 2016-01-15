焦点：央行政策影响力式微 汇市随波逐流

路透伦敦1月14日 - 发达国家试图通过本币贬值来刺激经济成长，投资者对此已经越来越习以为常，从而改变了近期形成的单向汇率押注趋势。

日本央行、欧洲央行和瑞典央行都在通过资产购买计划挹注新资金，而且利率都低于或接近零水准；预计2016年这几家央行还将进一步放宽政策。

他们的目标就是要削弱本币需求，提升出口竞争力及进口物价，从而提振通胀和经济增长。但他们并未如愿以偿。

日圆兑美元本周触及四个半月高位，欧元贸易加权汇率触及12周高点，瑞典克朗兑欧元也接近10个月高点。

今年很可能继续震荡走势，尤其是如果根据前两周的走势判断的话更是如此。但与最近几年形成对比的是，今年似乎不太可能出现很多方向明确的走势。

比如，美元在截至2015年3月的九个月中上涨25%，让之前买入美元兑其他主要货币的投资者获利颇丰。

尽管美联储刚刚升息，而且料将在2016年至少再升息两次，但美元涨势进一步上攻的空间估计不大。

2015年共有43家央行放松政策。如果大家都加入战局，那么央行“货币战”实际上变成了零和游戏。

“央行的使命几乎变得互相排斥，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor称。“存款利率为负，但汇率却仍在升值，这情况令人难以置信。”

**“震撼与威慑”将不复见？**

市场动荡也来捣乱。投资者正在转向日圆等避险资产，因对股市下跌和人民币贬值、以及沙特阿拉伯与伊朗之间的摩擦等地缘政治风险感到不安。

上周日圆创下2013年8月以来最佳单周表现，投机客的日圆多仓在三年多来首次超过空仓，看涨意味浓厚。

对央行愿意放松货币政策程度的预期也增强了，这使得要让市场意外的门槛也大幅提高。

美联储2008年底祭出量化宽松(QE)计划后的12个月，全球货币竞相贬值，美元贸易加权指数大跌15%。但美联储2010年推出第二轮QE后，美元反倒走强。

同样，在日本首相安倍晋三2012年底上台、并承诺采取大规模刺激举措来提振经济和通胀后的一年，日圆兑美元重挫20%。但在日本央行2014年10月扩大QE后的一年，日圆却仅下滑10%。

欧洲央行上个月扩大已经非常宽松的货币政策：将存款利率下调至负0.3%的纪录低位，并扩大资产购买计划规模至近1.5万亿(兆)欧元(1.6万亿美元)。

但此前市场原本预计欧洲央行会采取更大幅度的降息，甚至更大幅度地扩大QE计划，因此投资者不为这项政策决定所动。欧元兑美元上涨0.04美元，创七年来最大单日涨幅。(reut.rs/1ni5Z33)

“主要央行的非常规政策成效已经开始减弱...(而且)无法再让市场‘感到震慑和敬畏’，”对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力称。其擅长外汇投资。

**双刃剑**

任永力还表示，短短几年前还被认为估值过高的日圆和欧元等许多货币，目前已大幅贬值，这让2016年的形势“不像过去三年那样简单”。日圆兑美元自2012年初以来下跌了三分之一，同时欧元也自2014年中以来下跌约四分之一。

预期今年美元指数仅会上涨3%左右，欧元兑美元也只不过由目前的1.09美元微降至1.03附近，很多分析师已放弃欧元兑美元会跌至平价的预测。

不光央行政策对本币汇率的影响减弱，汇率对通胀和出口的威力也在降低。

据世界银行称，现如今使用货币贬值的手段来刺激出口，效果只有20年前的一半，原因是全球供应链得到发展：许多出口制成品的部件必须进口，使得货币贬值成为一把双刃剑。

丹麦丹斯克银行策略师Stefan Mellin说道，过去几年来汇率和通胀间的关联性也越来越弱，而大宗商品和通胀之间则日益紧密。

上周瑞典央行接近采取15年来首次汇市干预举措，因亟需推升通胀，但批评人士称，打压克朗贬值可能徒劳无功。本月的路透调查显示，分析师预期瑞典克朗会进一步走强。

“货币竞贬的游戏...越来越玩不转了，”东方汇理投资长Pascal Blanque在11月召开的路透投资峰会上说道。“原先在西方国家那种直接了当、方向明确的影响，现在多已看不到了。”(完)