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中国财经 | 2015年 9月 1日 星期二 10:11 BJT

中国央行将对开展代客远期售汇的机构收取外汇风险准备金--消息

路透上海9月1日 - 多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。

他们称，代客远期售汇业务按美元计算交存外汇风险准备金，非美元币种业务折算成美元交存。

消息人士还透露，中国央行对金融机构外汇风险准备金按月考核，准备金冻结期为一年；外汇风险准备金利率暂定为零。

路透已致电中国央行，但其未立即予以置评。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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