中国央行指导大行固定点位干预 避免汇率情绪性剧烈波动--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月13日 - 三位消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。
另有银行人士称，外管局并于周三下发通知，要求上海、山东、浙江等多地分局加强近期银行代客售汇业务监测，加强对部分银行交易真实性、合规性的审核，避免出现集中大额购汇，并可视情况进行窗口指导。
“情绪引起的市场价格波动超出合理区间时，任何监管机构必须要出手平复。”一消息人士称。
路透已联络央行、外管局相关部门，暂未获得即时回应。
中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并连续大幅下调中间价。人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位，但盘中明显看出自6.43价位起，有大行代表央行持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。
“现在一下波动起来，投机盘很多，但结汇也蛮多的，也看不出购汇结汇哪边强，扣除掉央行（干预）这部分，可能购汇偏多些。”一外资行交易员说。
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上述银行人士引述外管局通知称，代客售汇业务监测范围包括10家银行，其中国有五大行、中信银行(601998.SS)、招商银行(600036.SS)为七家必选银行，各分局再根据辖内情况选择三家银行近期结售汇业务量较大的银行。
根据外管局通知，上述10家银行需将8月12日-14日在本地区代客售汇（包括即期、远期、期权）业务量前20大客户概况每日上报，并将前20大客户的交易单证等完整业务资料逐笔留存备查。
继外管局下发上述紧急通知后，路透并获悉，多家银行也已下发针对近期人民币汇率波动相关工作的通知。
一位国有大行人士透露，总行贸易金融部给各分行下发通知，要求办理业务时严格执行交易背景真实性审核和实需性原则，配合监管部门要求完成交易信息报送，加强辖内管理及与资金条线沟通，如有特殊或异常情况，及时向当地分局及总行条线报告。
另一股份行人士表示，“内部下发了通知，人民币连续两日急贬，市场流动性略显不足。请各分行及时与总行平盘，并做好大额业务报备。”（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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