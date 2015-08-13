中国央行指导大行固定点位干预 避免汇率情绪性剧烈波动--消息

路透北京8月13日 - 三位消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。

另有银行人士称，外管局并于周三下发通知，要求上海、山东、浙江等多地分局加强近期银行代客售汇业务监测，加强对部分银行交易真实性、合规性的审核，避免出现集中大额购汇，并可视情况进行窗口指导。

“情绪引起的市场价格波动超出合理区间时，任何监管机构必须要出手平复。”一消息人士称。

路透已联络央行、外管局相关部门，暂未获得即时回应。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并连续大幅下调中间价。人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位，但盘中明显看出自6.43价位起，有大行代表央行持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。

“现在一下波动起来，投机盘很多，但结汇也蛮多的，也看不出购汇结汇哪边强，扣除掉央行（干预）这部分，可能购汇偏多些。”一外资行交易员说。

**严防虚假贸易套利**

上述银行人士引述外管局通知称，代客售汇业务监测范围包括10家银行，其中国有五大行、中信银行(601998.SS)、招商银行(600036.SS)为七家必选银行，各分局再根据辖内情况选择三家银行近期结售汇业务量较大的银行。

根据外管局通知，上述10家银行需将8月12日-14日在本地区代客售汇（包括即期、远期、期权）业务量前20大客户概况每日上报，并将前20大客户的交易单证等完整业务资料逐笔留存备查。

继外管局下发上述紧急通知后，路透并获悉，多家银行也已下发针对近期人民币汇率波动相关工作的通知。

一位国有大行人士透露，总行贸易金融部给各分行下发通知，要求办理业务时严格执行交易背景真实性审核和实需性原则，配合监管部门要求完成交易信息报送，加强辖内管理及与资金条线沟通，如有特殊或异常情况，及时向当地分局及总行条线报告。

另一股份行人士表示，“内部下发了通知，人民币连续两日急贬，市场流动性略显不足。请各分行及时与总行平盘，并做好大额业务报备。”（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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