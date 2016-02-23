外国央行减持美国公债 将更多资金投入美联储逆回购计划

路透纽约2月22日 - 美国政府数据显示，中国、日本和其他外国央行出售所持美国公债，提高现金持有比例，将更多现金放在美国联邦储备委员会(美联储/FED)，以稳定本币汇率。

分析师表示，外国央行减持美国公债，尤其是发行年限久远的公债，已经导致美国初级市场交易商的债券持有量大增，且使得近几个月美国货币市场利率上涨。

初级市场交易商，即可与美联储直接进行交易的22家大型华尔街企业在截至2月10日当周持有1,135亿美元公债，规模创2013年10月来最大。

随着华尔街持有更多美国公债，外国央行将更多资金投入美联储逆回购计划，这样可以赚取利息收入。

“他们一直在出售美国公债，并向美联储逆回购计划投入更多资金，”摩根大通证券美国利率策略主管Alex Roever说。

美联储上周公布的数据显示，2月17日，外国央行向美联储逆回购计划投入的资金为2,466.5亿美元，高于上年同期的1,297.8亿美元。

受原油和其他大宗商品价格重挫影响，中国和其他出口导向型经济体动用外汇储备以抑制资本外流，在这种情况下，外国政府出售美国公债。分析师称，在全球市场紧张情绪消退以及油价站稳脚跟后，外国政府可能重新投资于美国公债。(完)