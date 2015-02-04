中国央行自周四起全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点

中国央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架 企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透北京2月4日 - 中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
央行新闻稿称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。
央行表示，将继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，促进经济健康平稳运行。
中国央行2014年两次实施定向降准，而上次全面调整准备金率，是在2012年5月下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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