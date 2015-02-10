中国央行：去年12月贷款加权平均利率6.77% 降息效果需进一步观察

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透上海2月10日 - 中国央行周二发布2014年第四季度货币政策执行报告称，在去年11月不对称降息后，银行客户的贷款利率水平有所降低，12月非金融性企业及其他部门贷款加权平均利率为6.77%，比降息前下降0.11个百分点。
报告在肯定该次利率调整对促进降低企业融资成本、提高金融机构自主定价能力、健全市场化利率形成和传导机制等作用的同时强调，考虑到降息时间尚短，贷款利率下降还会受到金融机构筹资成本、年初重定价、贷款风险溢价等多方面因素影响，政策执行效果仍需进一步观察。
报告表示，虽然通过下调基准利率引导实际贷款利率下行的作用逐步显现，但受12月货币市场利率变动影响，票据融资利率有所上升，一定程度上收窄贷款利率总体降幅。按不含贴现口径，当月非金融性企业及其他部门一般贷款加权平均利率为6.92%，比降息前下降0.44个百分点。
备受关注的流动性指标方面，2014年末金融机构超额准备金率为2.7%。其中，农村信用社为8.5%。去年9月末上述两个数据分别为2.3%和4.9%。
报告指出，从企业看，降息后大中小微企业贷款利率水平均有所下降，由于客户风险溢价不同，各类型企业贷款利率较基准利率的浮动幅度呈现梯度上行。
存款定价方面，此次利率政策调整后，金融机构存款挂牌平均利率总体下降，各期限品种利率浮动区间有所扩大，但距1.2倍的上限仍有一定空间。
据调查，12月金融机构活期、三个月、六个月、一年期、两年期和三年期存款加权平均利率分别为0.37%、2.74%、2.98%、3.23%、3.92%和4.61%，除活期存款利率保持不变、三年期存款利率较调整前小幅上升外，其余各期限品种利率均有所下降。
总体看，各期限存款加权平均利率相当于基准利率的1.17倍左右。(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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