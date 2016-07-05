独家：主要央行在英国公投前后加强市场监管 密集度前所未见

2016年6月24日，伦敦金丝雀金融区，全球经纪公司BGC Partners的一名交易员在等待欧股开盘。 REUTERS/Russell Boyce

路透伦敦7月4日 - 行业消息人士周一称，主要央行在英国公投前后加强对汇市的监控，密集程度前所未有。整个上周要求主要银行的交易部门每隔六小时报告一次详细交易情况。

一家国际大银行的资深人士称，电话从来没有这么密集，也没有这么连贯，外界认为这个迹象表明，官员们担心“脱欧”可能给金融界造成像2008年雷曼兄弟倒闭那样的问题。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)、英国央行和欧洲央行拒绝对上述电话、它们的行动、内容和目的置评。

不过一些官员指出，英国以及其他央行曾做出在公投前后加强市场监管的承诺，并表示上述要求是全球主要央行之间加强监管协作--目前而言也是成功的--的证明。

英国央行在公投前表示，将在必要时每日都检查银行业者的资金状况。欧洲央行也更加频繁地在市场紧张时检查银行业的短期流动性，或外汇及衍生品市场状况，这已经成为惯例。

“打电话询问已经有段时间了。我认为，这反映出了监管机构更加系统和现代的管理方式，”一位业内消息人士说。

另一位消息人士即上述资深银行家说，央行好几次打电话给其所在银行时他均在场，6月23日公投后的主要市场交易时段，每六小时就有一次电话会议。

“参加电话会议的有各方面的监管人士，”他说，“他们一般都是希望知道流动性状况，希望了解有没有客户资金紧张，有没有客户需要追加保证金，以及市场可能出现紧张的一些时点。”

“我猜想他们对其它银行也是这样。”

他回想自己在1990年代汇市的经历时称，那时监管部门从未采取这样的行动。

虽然在2008年危机高峰时期各国央行深度介入应对银行业崩溃，但过去10年汇市及其他主要的店头交易市场并未受到如此程度的监管。

“一般来说，我们时常会接到央行市场部门某位人士打来的此类电话，他挂断电话后将就此次通话写份报告并向上提交，”这位资深银行业人士称。

“他们想知道出现了什么以往没有发生过的事情。这表明对防范雷曼事件重演的敏感度和意识。”

**干预**

在英国退欧公投前，外界纷纷揣测，英国央行可能在其他央行或明或暗的支持下出手在市场买入，以便在英镑走低时稳定汇率。

但最终只有瑞士央行表示他们曾直接干预汇市以抑制瑞郎涨势，而英国央行则证实他们没有干预，即使在6月24日当天英镑兑美元一度下跌近0.18美元。

交易员报告称，当夜来自日系银行的买盘持续阻止日圆兑美元升破102的日圆。但上周的数据显示，日本央行并未干预。

欧洲央行管理委员会一位要求匿名的成员称，他们及其他央行为比实际情况还要剧烈的波动都作好了准备，与英国央行的合作“堪为表率”。

他还称，他们定期得到最新情况汇报，英国央行总裁卡尼还曾多次亲自与他们联系。(完)