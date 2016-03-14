热点聚焦：负利率不得民心 日本央行急于辩解

路透东京3月14日 - 日本央行官员急着向各家商业银行解释为何1月突然采取负利率政策，并为此道歉。实际情况证明央行的这项决策不得人心；首相安倍晋三亦撇清自己与该决策没有关系。

一些接近首相的官员表示，这可能导致安倍与央行总裁黑田东彦比较密切的关系产生嫌隙。黑田东彦的激进刺激举措迄今未能让日本经济摆脱持续了20年的通缩与停滞。

政府一名负责媒体关系的官员表示，除了内阁官房长官菅义伟的公开发言以外，无可奉告。菅义伟此前声称不存在那样的嫌隙。而日本央行发言人则拒绝置评。

由于经济再度萎缩且物价没有起色，安倍晋三已宣布将设立一个新的小组研究增加预算支出，以提供货币政策一直难以达到的刺激效果。

关于采行负利率的争议，就发生在黑田东彦对九人政策委员会的控制力即将增强之际。两名对其刺激计划持怀疑态度的委员将在几个月内离职。这次的负利率决策，不同于黑田东彦以前令人瞩目的政策行动，没有受到股市的欢迎。

有些分析师指出，黑田东彦青睐的是能撼动市场的做法，如今这个套路的效果减弱，如果通胀不能上升，他将别无选择，只能回头采取原来那种一点一点放松的做法。他曾嘲笑过前任白川方明的这种做法。

“考虑到1月行动造成的困惑，我认为日本央行暂时无法再度降息，”前日本央行官员、现任第一生命经济研究所主任研究员熊野英生称。

“取而代之的是，日本央行或许会多次小幅扩大资产购买计划。这将是重新采用递增式的宽松方法，而以往黑田东彦都认为这种方法没用而不予考虑。”

**坊间小报的警告**

首相安倍要求日本央行改变不愿冒险的作风，黑田东彦在2013年4月祭出大规模的印钞计划，即所谓的“量化质化宽松”(QQE)计划，这让市场感到欣慰，并封住了央行内部质疑者的嘴巴。

日本股市跳涨，日圆重挫，给出口商带来支持，日本经济增长和通胀也受到提振。

黑田东彦2014年10月再次大幅扩大QQE，但对市场的提振作用较小，价格涨势已经放缓，经济每前进一步都会倒退一下。

但1月底的利率决定未能扭转避险意愿升温的势头。这股避险意愿打压了股市，并推高传统的避险货币--日圆。

银行股大幅下挫。

前日本央行总裁白川方明过去也常常遭国会议员抨击，谓其在抗击通缩方面鲜少作为且行动过迟，目前黑田东彦也几乎是每天到国会报到当箭靶。反对党议员批评负利率政策失败，不仅无法抚慰不安的金融市场，反而让市场不知所措。

坊间小报警告民众要看好自己的存款，防范挤兑风险；谈话节目也就负利率对家庭存款的威胁推出专题报导。

向来对日本央行采取大胆举措抗击通缩而赞誉有加的安倍，这次也与负利率政策切割，他3月7日对国会表示，这是“日本央行自己做的”决定。

日本首相顾问柴山昌彦表示，市场一直“相当困惑”。

“我希望日本央行冷静分析负利率已产生的影响，然后在决定下一步决策时予以考量，”他本月对路透表示，暗示当局不乐见再度降息。

知情消息人士称，日本央行政策委员会本周料将讨论是否允许900亿美元短期资金免于实施负利率。之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。而这有违首相安倍晋三及央行的本意，即促使更多储蓄离开存款和政府债券、使之变成更有生产力的投资资金，以刺激经济增长和结束通缩。

**道歉**

除了几位核心人物外，即便日本央行官员也对1月的决定一无所知。

如今许多官员正在忙于为负利率政策辩护，国会议员和私营银行对黑田东彦的“震撼行动”感到愤怒，就在推出负利率的几天前他还否认了此举的可能性。

了解情况的官员透露，日本央行高管跑到大银行去通报负利率的情况，而通常应该是民营银行人士到央行总部拜访。

日本央行地区分行的行长也在安抚本地银行的高管，后者对负利率侵蚀本已微薄的放贷利润非常不满。

“首先我们要为这种混乱道歉，”一位央行地区分行的行长表示，“这种场面不好看。”

银行、券商和官员称，一些金融机构不得不手动下单，因为他们的电脑系统尚无法处理负利率交易。

尽管许多日本央行官员担心很快又要扩大货币刺激政策，但由于国内消费疲弱且全球需求让脆弱的经济复苏有脱轨之虞，因此或许也不得不采取行动。

消息人士对路透表示，日本央行料将在4月的季度评估中再次下修经济成长和物价预测，这将使得更多刺激举措的呼吁升温。

黑田东彦曾表示，负利率加上量化质化宽松政策将给日本央行更有力的火力，但他也可能将无法发送太强的火力。

分析师称，1月所采取的行动已让进一步降息成为泡影，而其在债市的行动也使得刺激经济的空间变得有限，因为全部的日本政府公债供应有四分之一已被日本央行所买下。量化质化宽松政策的主要途径是债市。

“量化质化宽松政策是为了一拳就击出所有可用的举措而推出的，这意谓着日本央行起初手上真的没有太多的工具，”长期观察日本央行的东短研究首席经济分析师加藤出表示。

“日本央行或许会不断表示有很多进一步宽松的空间，”一位熟知央行思维的消息人士表示，“但显而易见的是，单靠货币政策所能做的事很有限。”

日本通胀和货币宽松图表：link.reuters.com/fef93w

日本自1958年以来通胀/通缩图表：link.reuters.com/ber48t

(完)