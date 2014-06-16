焦点：人行政策微调效果堪比降准

焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透北京6月16日 - 今年中国零星出台货币宽松政策的做法，或许是出于谨慎，但累计效果相当于直接调降金融机构存款准备金率。
尽管中国第一季经济成长速度为18个月来最慢，但当局还是排除了大规模刺激举措出台的可能性，因为担心遭外界批评在摆脱经济过于依赖信贷和投资上做得不够。
实际上，根据路透调查以及消息人士提供的信息，中国人民银行通过四次颇为低调的调整，已经向银行业体系挹注了总计5,500亿元人民币(880亿美元)的资金。
这相当于将法定存款准备金率调降50个基点。降准可以一次性释放出5,500亿元资金，但行动会很引人注目。
在央行的四次调整中，两次为调降特定银行的法定存款准备金率，另外两次是向商业银行发放大规模贷款。这些举措目的是将资金直接投向经济中确有需求的地方，同时打击投机性投资。
央行将这些调整定性为“微调”，坚称货币政策的基本取向没有改变，将继续实施稳健的货币政策。
“我们需要以全盘的观点来看待货币宽松，”法国兴业银行驻香港中国经济师姚炜说。
“这一做法被称作‘微调’，因为他们是一点一点来的，但累积影响并不小。”
**没那么简单**
人民币汇率与短期利率下滑，则进一步放松了货币环境。
七天质押式回购加权平均利率自4月微刺激举措出台以来，已经下降110个基点至3.7%。人民币兑美元今年迄今下滑2.5%。
投资银行摩根大通编制了一项货币状况指标，追踪中国信贷增长、超额准备金、实质汇率以及一年期存贷款利率变动带来的影响。
该行经济学家朱海斌表示，流动性更加充裕，该指标显示4月货币条件比3月宽松了大约20%。
**政府注资？**
中国政府也已经宣布多项财政政策措施，包括加快预算资金支出、针对部分行业减税、以及基础设施项目，不过这些措施短期内的影响难以量化。
政府在4月2日表示，将加快铁路线建设，以此开启了刺激进程。今年新建铁轨长度将比2013年多出18%。
5月当局向地方政府发出紧急指示要加大支出，在6月底前完成2014年的预算分配工作，否则就要减少拨款。
这个提醒看来起了作用。政府5月的支出较上年同期大增25%，基础设置投资跳涨了16%。
今年前五个月，公园等非特定公共项目支出为4,510亿元人民币，位列第三大支出项目，大增22%。
不过令事情变得复杂化的是，截止今年4月底没有花掉的政府收入较上年同期增加19%。光大证券分析师徐高说，这不禁令人生疑刺激经济的政府支出才花掉了多少。
渣打银行中国研究部主管王志浩(Stephen Green)称，货币状况的变化足以令其相信政策正在放宽。
"今年开始时七天期回购利率为5%，现在接近3%。显然这非常宽松了，"他说。(完)
(编译 郑茵/徐文焰/孙茉莉; 审校 石冠兰/屈桂娟)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透北京4月20日 - 路透调查75家机构的预测中值显示，中国今年经济预计呈现前高后低走势，全年GDP(国内生产总值)增速可能实现6.5%的中央预定目标，明年则续降至6.2%，与1月时的调查中值一致；今明两年CPI(居民消费价格指数)涨幅较温和，同比增速料分别为2.1%和2.3%。
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。