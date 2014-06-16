焦点：人行政策微调效果堪比降准

图为中国央行总部前的人行过街通道标志。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京6月16日 - 今年中国零星出台货币宽松政策的做法，或许是出于谨慎，但累计效果相当于直接调降金融机构存款准备金率。

尽管中国第一季经济成长速度为18个月来最慢，但当局还是排除了大规模刺激举措出台的可能性，因为担心遭外界批评在摆脱经济过于依赖信贷和投资上做得不够。

实际上，根据路透调查以及消息人士提供的信息，中国人民银行通过四次颇为低调的调整，已经向银行业体系挹注了总计5,500亿元人民币(880亿美元)的资金。

这相当于将法定存款准备金率调降50个基点。降准可以一次性释放出5,500亿元资金，但行动会很引人注目。

在央行的四次调整中，两次为调降特定银行的法定存款准备金率，另外两次是向商业银行发放大规模贷款。这些举措目的是将资金直接投向经济中确有需求的地方，同时打击投机性投资。

央行将这些调整定性为“微调”，坚称货币政策的基本取向没有改变，将继续实施稳健的货币政策。

“我们需要以全盘的观点来看待货币宽松，”法国兴业银行驻香港中国经济师姚炜说。

“这一做法被称作‘微调’，因为他们是一点一点来的，但累积影响并不小。”

**没那么简单**

人民币汇率与短期利率下滑，则进一步放松了货币环境。

七天质押式回购加权平均利率自4月微刺激举措出台以来，已经下降110个基点至3.7%。人民币兑美元今年迄今下滑2.5%。

投资银行摩根大通编制了一项货币状况指标，追踪中国信贷增长、超额准备金、实质汇率以及一年期存贷款利率变动带来的影响。

该行经济学家朱海斌表示，流动性更加充裕，该指标显示4月货币条件比3月宽松了大约20%。

**政府注资？**

中国政府也已经宣布多项财政政策措施，包括加快预算资金支出、针对部分行业减税、以及基础设施项目，不过这些措施短期内的影响难以量化。

政府在4月2日表示，将加快铁路线建设，以此开启了刺激进程。今年新建铁轨长度将比2013年多出18%。

5月当局向地方政府发出紧急指示要加大支出，在6月底前完成2014年的预算分配工作，否则就要减少拨款。

这个提醒看来起了作用。政府5月的支出较上年同期大增25%，基础设置投资跳涨了16%。

今年前五个月，公园等非特定公共项目支出为4,510亿元人民币，位列第三大支出项目，大增22%。

不过令事情变得复杂化的是，截止今年4月底没有花掉的政府收入较上年同期增加19%。光大证券分析师徐高说，这不禁令人生疑刺激经济的政府支出才花掉了多少。

渣打银行中国研究部主管王志浩(Stephen Green)称，货币状况的变化足以令其相信政策正在放宽。

"今年开始时七天期回购利率为5%，现在接近3%。显然这非常宽松了，"他说。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/孙茉莉; 审校 石冠兰/屈桂娟)

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