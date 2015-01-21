分析：全球主要央行决策风格从“不惜一切”变为“不顾一切”

图为美元、瑞郎、欧元和英镑现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦1月21日 - 瑞郎冲击波提出了一个许多投资者一直不敢问的尴尬问题：要是大权在握的央行变得既出其不意又容易犯错，该怎么办？

瑞士央行突然弃守瑞郎汇率上限，导致瑞郎兑主要货币创下1973年以来最大单日涨幅。这项上限实施了三年，在弃守的三天前还被瑞士央行称之为货币政策“基石”。这对一些人来说，是个警告讯号，说明未来各大央行还有可能做出其他180度大转弯、乌龙决定、或是失败的政策，已经安稳许久的金融市场尚未完全体认到这些结果。

数十年来，各大央行握有印钞机的巨大权力，慑服了市场。“不要跟美联储对着干”，成为金融交易员虔诚信条，同理也适用于各国央行。

即使美联储在前任主席格林斯潘任内没能发现并阻止有史以来最大信贷泡沫形成及破灭，在那之后，美联储、英国央行、日本央行和欧洲央行以及其他央行向市场挹注大量资金，以缓解危机冲击，他们展现的这种能力，安抚了焦躁不安的市场。

后来一波接一波地挹注的廉价信贷、汇率调整和“量化宽松”，压低了借贷利率，并缓解了市场波动性。

2012年德拉吉宣称他将“不惜一切代价”挽救欧元，堪称是彰显央行力量的巅峰。在印钞机的强大力量面前，臆测变得毫无意义。

虽然经济、政治和政策风险巨大，但市场的隐含波动率一直保持在低位，成为近几年来最为诡异的谜题之一。

“采用货币美沙酮是无奈之举，但我们对随处可见的廉价资金、以及央行行为在某种程度上可以预见已经上瘾了，”英国保险公司Legal & General执行长Nigel Wilson上周对路透表示。

第一道裂口在去年夏季出现。美联储明确地表示将关闭印钞机，即便欧洲央行和日本央行仍在开动印钞机。

有关美国将从全球其它地区抽回美元，欧洲央行和日本央行则在大举注入欧元和日圆的看法，令一直稳定的汇率出现摇摆。中央银行的威慑力照旧，但已不再是安心和平静的源头。

**晴天霹雳**

上周瑞士央行带来的晴天霹雳，令人怀疑各国央行对于政策的坚持程度是否像他们所宣称的一样。

瑞士央行可能只是想要抢先一步，在欧洲央行本周宣布量化宽松后料将出现的大量欧元卖盘之前行动，但是当局放任瑞郎升值逾30%，令面临困境的瑞士经济大受打击，而绝大多数人认为这个打击是可以避免的。

瑞士央行在一周内两度强调瑞郎兑欧元上限固定在1.20的好处，然后又宣布弃守，一家主要央行的这种作法，对货币政策制定所带来的不确定性，是多年来不曾见过的。

丹麦央行眼下面临着类似问题--长期以来丹麦克朗紧钉欧元。现在投资者还能确定丹麦央行会像它一再承诺的那样守住紧钉汇率吗？

或是，欧洲央行总裁德拉吉是否会遵守他的诺言，“不惜一切”维系欧元区和抵御通货紧缩？他能够继续留任到确保实践诺言吗？

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力认为，促成瑞士央行这项决定的关键，个性因素与政策可持续性的影响不相上下。举例来说，和新加坡等国家相比，目前为止瑞士央行资产负债表的扩张情况并不算非常离谱。

任永力认为，放弃瑞郎汇率上限，纯粹是瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)的个人偏好，乔丹从来就不认同前任总裁希尔德布兰德留下来的这项政策。

“可能更重要的一点是，央行治理愈来愈多是由个人性格主导，而不是机构制度，”Jen称。

日本央行总裁若不是黑田东彦，还会采取过去两轮量化质化宽松(QQE)政策吗？如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席不是贝南克，还会出台第三轮QE政策吗？

本周欧洲央行料将突破重大政治阻力，首次宣布购买主权债，此时此刻，或许更值得思考的问题在于，德拉吉让“不惜一切代价”这个措辞变得如此具有影响力，而在这个措辞中，他的个人色彩究竟有多高？

德拉吉所认为的“不惜一切代价”，或许和下任央行总裁有所不同。

债券行情已经反映，市场不太相信欧洲央行在未来10年能够达到2%的通胀目标，央行当局的立场摇摆以及缺乏互相合作，已经让金融市场付出波动性加剧的代价。

“欧洲央行本周肩负重塑金融市场信心和信任的艰巨任务，”Heartwood投资管理投资经理Jaisal Pastakia称。“欧洲央行纪录可圈可点...但关系到的后果越来越大。”(完)

(编译 白云/王洋/洪曦/王丽鑫；审校 蔡美珍/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。