货币政策总体应保持审慎稳健 防止过度“放水”--人行上海总部

路透上海2月4日 - 中国央行上海总部称，在经济结构调整和淘汰过剩产能的过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，为结构调整和转型升级营造适度的货币金融环境。要防止过度“放水”固化结构扭曲，推升债务和杠杆水平。

央行上海总部2015年货币信贷工作会议指出，新常态意味着发展条件和发展环境的变化，央行必须根据经济基础条件的变化适当调整力度和节奏，做到不多也不少。促进经济平稳增长，为结构调整和转型升级争取时间。

会议新闻稿称：“2015年的稳健货币政策，特点就是更加注重松紧适度，适时适度预调微调。在保持总量稳定的同时，把优化信贷结构提到更加突出的位置，盘活存量，优化增量，支持经济结构调整升级。”

同时，通过定向投放流动性，引导金融机构加大对薄弱环节和重点领域的支持。把调控和改革紧密结合起来，充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。进一步完善调控模式，疏通传导机制，提高金融运行效率和服务实体经济的能力。

今年央行上海总部将着重抓好三个方面的工作。一是突出“两管理”，即宏观审慎管理和流动性管理，引导货币信贷平稳适度增长。二是在总量松紧适度的环境下，更加注重区间调控基础上的定向调控，更加注重发挥好定向流动性支持和信贷政策在调结构上的引导作用。三是继续稳步推进上海自贸区利率市场化改革，充分发挥价格引导资源配置的作用。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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