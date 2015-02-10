中国央行：综合运用多种货币政策工具 营造中性适度货币金融环境

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京2月10日 - 中国央行周二发布四季度货币政策执行报告称，将为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境，并综合运用数量、价格等多种货币政策工具，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
央行表示，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，通过保持货币信贷合理增长、增加金融供给等措施降低社会融资成本。
对于国内外经济形势，报告称，国际主要货币汇率波动和跨境资本流动可能进一步扩大，而国内经济下行压力加大难免伴随一定的风险暴露；此外，经济下行及大宗商品维持低位可能对未来物价形成影响，但物价预期还不很稳定。
关于改革，央行表示，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，并紮实做好存款保险制度出台的各项准备和组织实施工作。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。