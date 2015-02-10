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中国财经 | 2015年 2月 10日 星期二 18:25 BJT

中国央行：综合运用多种货币政策工具 营造中性适度货币金融环境

路透北京2月10日 - 中国央行周二发布四季度货币政策执行报告称，将为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境，并综合运用数量、价格等多种货币政策工具，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

央行表示，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，通过保持货币信贷合理增长、增加金融供给等措施降低社会融资成本。

对于国内外经济形势，报告称，国际主要货币汇率波动和跨境资本流动可能进一步扩大，而国内经济下行压力加大难免伴随一定的风险暴露；此外，经济下行及大宗商品维持低位可能对未来物价形成影响，但物价预期还不很稳定。

关于改革，央行表示，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，并紮实做好存款保险制度出台的各项准备和组织实施工作。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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