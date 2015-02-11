中国央行：在全国推广地方分支机构SLF 应对春节前流动性季节性波动

路透上海2月11日 - 中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

刊登在央行网站的新闻稿并指出，央行分支机构常备借贷便利的对象包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用社四类地方法人金融机构，采取质押方式发放。

中国银行间资金市场周三主要回购利率多上行。春节前现金备付需求以及新股IPO冲击还在，资金需求依旧相当旺盛，供不应求局面持续，市场仍期盼明日公开市场逆回购输血。

中国央行去年1月宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点，并结合。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题。且央行还能通过SLF操作，在春节长假前与公开市场一道，平缓资金面的剧烈波动。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。