不应出台大幅度刺激需求政策--人行货币政策委员

路透北京3月9日 - 中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周一称，中国不应该出台大幅度刺激需求的政策，也不能过度依赖央行的货币政策。

钱颖一在全国两会的政协全体会议上表示，刺激需求只能有暂时效果，但改变不了潜在经济增速，更会恶化经济中的扭曲。