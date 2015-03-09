不应出台大幅度刺激需求政策--人行货币政策委员

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京3月9日 - 中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周一称，中国不应该出台大幅度刺激需求的政策，也不能过度依赖央行的货币政策。
钱颖一在全国两会的政协全体会议上表示，刺激需求只能有暂时效果，但改变不了潜在经济增速，更会恶化经济中的扭曲。
他强调，货币政策必须配套结构调整措施才起作用。
此前，中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。（完）
(发稿 侯向明；撰写 李贺；审校 黄凯)
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