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中国财经 | 2015年 3月 9日 星期一 16:27 BJT

不应出台大幅度刺激需求政策--人行货币政策委员

路透北京3月9日 - 中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周一称，中国不应该出台大幅度刺激需求的政策，也不能过度依赖央行的货币政策。

钱颖一在全国两会的政协全体会议上表示，刺激需求只能有暂时效果，但改变不了潜在经济增速，更会恶化经济中的扭曲。

他强调，货币政策必须配套结构调整措施才起作用。

此前，中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。（完）

(发稿 侯向明；撰写 李贺；审校 黄凯)

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