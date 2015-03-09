不应出台大幅刺激需求政策 不能过度依赖货币政策--人行货币政策委员（更新版）

路透北京3月9日 - 中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周一称，中国不应该出台大幅度刺激需求的政策，也不能过度依赖央行的货币政策。

钱颖一在全国两会的政协全体会议上表示，刺激需求只能有暂时效果，但改变不了潜在经济增速，更会恶化经济中的扭曲，而货币政策必须配套结构调整措施才起作用。

他认为中国经济下滑的原因主要包括潜在增长率的下降以及经济中结构扭曲的纠正。为此，他提出建议称，应发挥政府在供给政策上的作用，留给市场和企业内生调整和发展的空间。

“一方面应减少行政审批、加快财税改革和国有企业改革、为民营企业松绑、促进金融创新、鼓励创业等，”他说，“另一方面是政府可以支持产业发展，但要改变方式。”

改革开放30多年中国经济平均增速超过9%，而2014年全年国内生产总值(GDP)增速下滑到7.4%，为1990年以来最低，且低于年初政府提出的7.5%的增速目标。

中国今年政府工作报告提出，2015年GDP增长预期目标下调至7%左右，通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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